Трамп признал успехи Украины, поэтому стоит наращивать поддержку Киева, - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что удар Украины по нефтяной отрасли РФ приносит результаты.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом он заявил во время дискуссии в Atlantic Council.

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Успехи Украины

"Украина справляется хорошо. Она просто справляется чрезвычайно хорошо. Они по-прежнему впереди, когда речь идет об инновациях, например, в технологии беспилотников — их стало больше, и они успешно поражают важную энергетическую инфраструктуру в России, оборонную и вспомогательную инфраструктуру.

Мы видим, что общий объем производства на нефтеперерабатывающих заводах в России снизился на одну треть", — сказал он.

По словам Рютте, в России наблюдаются экономические трудности, а государственные средства иссякают.

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Тем не менее генсек НАТО призвал продолжать поддержку Украины, подчеркнув необходимость справедливого распределения нагрузки между европейскими странами, когда речь идет о программе закупок американского оружия для Украины.

"Но я очень впечатлен украинцами и тем, как вчера во время публичной части встречи высказался президент (Дональд Трамп. — Ред.). Он признал это, потому что он справедлив, и сказал: "Мой коллега президент Зеленский, у него все хорошо". Но их главная задача — защитить свою инфраструктуру от очередных ударов российских баллистических ракет и дронов", — добавил он.

"Вот почему мы должны поддержать их всеми системами противовоздушной обороны, которые мы можем им предоставить", — подытожил глава Альянса.

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