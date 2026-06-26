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Трамп признал успехи Украины, поэтому стоит наращивать поддержку Киева, - Рютте

Рютте оценил удары Украины по нефтяной отрасли РФ

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что удар Украины по нефтяной отрасли РФ приносит результаты.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом он заявил во время дискуссии в Atlantic Council.

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Успехи Украины

"Украина справляется хорошо. Она просто справляется чрезвычайно хорошо. Они по-прежнему впереди, когда речь идет об инновациях, например, в технологии беспилотников — их стало больше, и они успешно поражают важную энергетическую инфраструктуру в России, оборонную и вспомогательную инфраструктуру.

Мы видим, что общий объем производства на нефтеперерабатывающих заводах в России снизился на одну треть", — сказал он.

По словам Рютте, в России наблюдаются экономические трудности, а государственные средства иссякают.

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Тем не менее генсек НАТО призвал продолжать поддержку Украины, подчеркнув необходимость справедливого распределения нагрузки между европейскими странами, когда речь идет о программе закупок американского оружия для Украины.

"Но я очень впечатлен украинцами и тем, как вчера во время публичной части встречи высказался президент (Дональд Трамп. — Ред.). Он признал это, потому что он справедлив, и сказал: "Мой коллега президент Зеленский, у него все хорошо". Но их главная задача — защитить свою инфраструктуру от очередных ударов российских баллистических ракет и дронов", — добавил он.

"Вот почему мы должны поддержать их всеми системами противовоздушной обороны, которые мы можем им предоставить", — подытожил глава Альянса.

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Автор: 

НПЗ (566) россия (98065) Рютте Марк (677)
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