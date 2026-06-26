Трамп визнав успіхи України, тому варто нарощувати підтримку Києва, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте відзначив, що удар України по нафтовій галузі РФ приносить результати.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це він заявив під час дискусії в Atlantic Council.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Успіхи України

"Україна справляється добре. Вона просто справляється надзвичайно добре. Вони все ще попереду, коли йдеться про інновації, наприклад, у технології безпілотників – їх стало більше, і вони успішно вражають важливу енергетичну інфраструктуру в Росії, оборонну та допоміжну інфраструктуру.

Ми бачимо, що загальний обсяг виробництва на нафтопереробних заводах у Росії знизився на одну третину", - сказав він.

За словами Рютте, у Росії економічні труднощі, а державні кошти вичерпуються.

Також читайте: Росія намагається домовитися з Казахстаном про поставки бензину через дефіцит палива, - Reuters

Проте генсек НАТО закликав продовжувати підтримку України, наголосивши на потребі справедливого розподілу навантаження між європейськими країнами, коли йдеться про програму закупівлі американської зброї для України.

"Але я дуже вражений українцями та тим, як вчора під час публічної частини зустрічі висловився президент (Дональд Трамп. - Ред.). Він визнав це, бо він справедливий, і сказав: "Мій колега президент Зеленський, у нього все добре". Але їхнє головне завдання – захистити свою інфраструктуру від чергових ударів російських балістичних ракет та дронів", - додав він.

"Ось чому ми маємо підтримати їх усіма системами протиповітряної оборони, які ми можемо їм надати", - підсумував очільник Альянсу.

Читайте: Путін не боїться обіцянок НАТО, він боїться їх виконання, - Рютте