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Новини Атака БпЛА на НПЗ РФ
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Трамп визнав успіхи України, тому варто нарощувати підтримку Києва, - Рютте

Рютте оцінив удари України по нафтовій галузі РФ

Генсек НАТО Марк Рютте відзначив, що удар України по нафтовій галузі РФ приносить результати.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це він заявив під час дискусії в Atlantic Council.

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Успіхи України

"Україна справляється добре. Вона просто справляється надзвичайно добре. Вони все ще попереду, коли йдеться про інновації, наприклад, у технології безпілотників – їх стало більше, і вони успішно вражають важливу енергетичну інфраструктуру в Росії, оборонну та допоміжну інфраструктуру.

Ми бачимо, що загальний обсяг виробництва на нафтопереробних заводах у Росії знизився на одну третину", - сказав він.

За словами Рютте, у Росії економічні труднощі, а державні кошти вичерпуються.

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Проте генсек НАТО закликав продовжувати підтримку України, наголосивши на потребі справедливого розподілу навантаження між європейськими країнами, коли йдеться про програму закупівлі американської зброї для України.

"Але я дуже вражений українцями та тим, як вчора під час публічної частини зустрічі висловився президент (Дональд Трамп. - Ред.). Він визнав це, бо він справедливий, і сказав: "Мій колега президент Зеленський, у нього все добре". Але їхнє головне завдання – захистити свою інфраструктуру від чергових ударів російських балістичних ракет та дронів", - додав він.

"Ось чому ми маємо підтримати їх усіма системами протиповітряної оборони, які ми можемо їм надати", - підсумував очільник Альянсу.

Читайте: Путін не боїться обіцянок НАТО, він боїться їх виконання, - Рютте

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НПЗ (1062) росія (70608) Рютте Марк (720)
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