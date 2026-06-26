Удар по полигону 1 ноября и гибель 19 человек: дело в отношении командира батальона БпС направлено в суд
В суд передано дело командира батальона беспилотных систем по факту гибели 19 человек во время военных торжеств на полигоне в ноябре 2025 года.
Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.
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Гибель 19 человек во время военных торжеств: дело командира батальона беспилотных систем направлено в суд.
"1 ноября 2025 года российская ракета поразила место торжественного построения военнослужащих. Тогда погибли 19 человек, из них 12 военных и 7 гражданских. Еще 36 военнослужащих получили ранения. Тогда все задавали один и тот же вопрос: можно ли было предотвратить эти потери? Следствие дало на него ответ.
Установлено, что командир батальона организовал торжественные мероприятия по случаю годовщины создания батальона и награждения личного состава вопреки действующим приказам военного командования, которые прямо запрещали построение и массовое скопление личного состава вне укрытий.
Даже после объявления воздушной тревоги и ракетной опасности мероприятие не было прервано, а военнослужащих не разогнали", - говорится в сообщении.
По данным генпрокурора, накануне в служебных чатах распространили информацию о месте, времени проведения мероприятия, количестве участников и геолокации.
Эти данные стали известны врагу и были использованы для уточнения цели ракетного удара.
26 июня обвинительный акт в отношении командира батальона направлен в суд.
Ему инкриминируют халатное отношение к военной службе в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия (ч. 4 ст. 425 УК Украины).
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