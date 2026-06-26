Удар по полігону 1 листопада та загибель 19 людей: справу щодо командира батальйону БпС направлено до суду

До суду скеровано справу командира батальйону безпілотних систем за фактом смерті 19 людей під час військових урочистостей на полігоні у листопаді 2025 року.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Загибель 19 людей під час військових урочистостей: справу командира батальйону безпілотних систем скеровано до суду.

"1 листопада 2025 року російська ракета вдарила по місцю урочистого шикування військовослужбовців. Тоді загинули 19 людей з них 12 військових і 7 цивільних. Ще 36 військовослужбовців отримали поранення. Тоді всі ставили одне й те саме питання: чи можна було запобігти цим втратам? Слідство дало на нього відповідь.

Встановлено, що командир батальйону організував урочисті заходи з нагоди річниці створення батальйону та нагородження особового складу всупереч чинним наказам військового командування, які прямо забороняли шикування та масове скупчення особового складу поза укриттями.

Навіть після оголошення повітряної тривоги та ракетної небезпеки захід не було припинено, а військовослужбовців не розосередили", - йдеться в повідомленні.

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За даними генпрокурора, напередодні у службових чатах поширили інформацію про місце, час проведення заходу, кількість учасників і геолокацію.

Ці дані стали відомі ворогу та були використані для уточнення цілі ракетного удару.

26 червня обвинувальний акт щодо командира батальйону скеровано до суду.

Йому інкримінують недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 425 КК України).

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