Зеленский и Ринкевичс обсудили сотрудничество в рамках Drone Deal

Президент Владимир Зеленский провел разговор с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, в ходе которой обсудили сотрудничество в рамках Drone Deal и поддержку Украины.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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Drone Deal

"Обсудили с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом сотрудничество в рамках Drone Deal. Господин президент отметил работу нашей команды специалистов в Латвии. Мы ценим это и всегда готовы помогать нашим друзьям экспертизой в области обороны и проверенным в боях оборудованием", — говорится в сообщении.

Поддержка Украины

Зеленский поблагодарил Латвию за недавнее решение о дополнительном взносе в программу PURL.

"Это очень важно для нас: каждый вклад означает больше спасенных жизней от российских атак. Рассчитываем также на сотрудничество и реализацию совместных проектов в рамках SAFE", — отметил президент.

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Открытие переговорных кластеров

Кроме того, Ринкевичс поздравил Украину с открытием первого переговорного кластера.

По словам Зеленского, позиция Латвии четкая и принципиальная: открытие остальных кластеров должно состояться как можно скорее. Украина надеется, что и другие партнеры будут столь же принципиальными.

Кроме того, были скоординированы позиции в контексте саммита НАТО и других контактов на уровне партнеров.

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