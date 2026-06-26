Зеленський і Рінкевичс обговорили співпрацю в межах Drone Deal

Президент Володимир Зеленський провів розмову із президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом, під час якої обговорили співпрацю в межах Drone Deal та підтримку України.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Drone Deal

"Обговорили з Президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом співпрацю в межах Drone Deal. Пан Президент відзначив роботу нашої команди фахівців у Латвії. Цінуємо це й завжди готові допомагати нашим друзям експертизою у захисті та перевіреним війною обладнанням", - йдеться в повідомленні.

Підтримка України

Зеленський подякував Латвії за нещодавнє рішення щодо додаткового внеску до програми PURL.

"Це дуже важливо для нас: кожен внесок означає більше врятованих життів від російських атак. Розраховуємо також на співпрацю та реалізацію спільних проєктів у межах SAFE", - зазначив президент.

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Відкриття переговорних кластерів

Також Рінкевичс привітав Україну з відкриттям першого переговорного кластера.

За словами Зеленського, позиція Латвії чітка й принципова: відкриття решти кластерів має бути максимально швидким. Україна сподівається, що й інші партнери будуть так само принциповими.

Крім того, скоординували позиції в контексті саміту НАТО та інших контактів на рівні партнерів.

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