241 боевое столкновение за сутки на фронте: самые ожесточенные бои велись на Гуляйпольском, Покровском и Славянском направлениях, - Генштаб. КАРТА

Всего за прошедшие сутки, 27 июня 2026 года, на фронте было зафиксировано 241 боевое столкновение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Обстрелы

Вчера противник нанес один ракетный удар, применил четыре ракеты, совершил 88 авиационных ударов, сбросив 277 управляемых авиабомб. Кроме того, он задействовал 9873 дрона-камикадзе и осуществил 2773 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 36 - из реактивных систем залпового огня.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения живой силы, восемь пунктов управления БПЛА, склад боеприпасов и один пункт управления противника.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1250 человек. Также были уничтожены три танка, девять боевых бронированных машин, 63 артиллерийские системы, две реактивные системы залпового огня, семь средств ПВО, 14 наземных робототехнических комплексов, 1889 беспилотных летательных аппаратов, 501 единица автомобильной и семь единиц специальной техники противника.

Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 11 боевых столкновений с противником, агрессор совершил 84 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три - с применением реактивных систем залпового огня.

Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник 15 раз атаковал позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Караичное, Зыбино, Лиман, Старица, Симиновка, Охримовка, Артильное и Хатне.

На Купянском направлении враг трижды наносил удары в сторону Новоплатоновки.

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Обстановка на Востоке

Как сообщает Генштаб, на Лиманском направлении противник 16 раз пытался вклиниться в нашу оборону, нанося удары в районах населенных пунктов Новоселовка, Заречное, Озерное и в направлении населенных пунктов Дробышево, Лиман.

На Славянском направлении противник проводил штурмы 22 раза вблизи Закитного, Резниковки и в направлении населенных пунктов Рай-Александровка и Кривая Лука.

На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали вблизи Тихоновки.

Также отмечается, что на Константиновском направлении враг совершил 21 атаку вблизи населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Степановка, Торецкое и Иванополье.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 24 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Новое Шахово, Дорожное, Гришино, Новоалександровка, Удачное и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Белицкое и Новопавловка", - говорится в сообщении.

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Обстановка на Юге

По данным Генштаба, на Александровском направлении наши защитники отразили шесть вражеских атак в районах населенных пунктов Воскресенка, Вороное, Калиновское и в сторону населенного пункта Андреевка-Клевцово.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 29 атак в сторону населенных пунктов Зализнычное, Воздвижовка, Горькое, Староукраинка и Чаривное.

На Ореховском направлении наши защитники отразили две попытки противника продвинуться вперед в сторону населенного пункта Лукьяновское.

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.

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