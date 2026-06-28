Сбит 1 из 2 "Цирконов/Ониксов", 6 из 6 "Искандеров" и 125 вражеских БПЛА, - Воздушные силы
В ночь на 28 июня 2026 года противник нанес удар по Украине двумя противокорабельными ракетами "Циркон"/"Оникс" из Курской области, шестью баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400 из Брянской области, а также 142 ударными БПЛА типа Shahed (в том числе реактивными), "Гербер", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Как отработала наша ПВО?
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушная оборона сбила/подавила одну противокорабельную ракету "Циркон"/"Оникс", шесть баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 и 125 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербер", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Последствия
Зафиксировано попадание ракеты и 14 ударных БПЛА в 11 точках, а также падение обломков сбитых ракет в 13 точках.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве находится несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - подчеркивают Воздушные силы.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что в ночь на 28 июня во время воздушной тревоги в Киеве были слышны взрывы. Российские войска нанесли ракетный удар с применением баллистического вооружения.
Утром стало известно, что в результате удара РФ баллистическими ракетами по Киеву есть двое пострадавших, в Дарницком районе возникли пожары.
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