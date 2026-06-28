Збито один з двох "Цирконів/Оніксів", 6 із 6 "Іскандерів" та 125 ворожих БпЛА, - Повітряні сили

У ніч на 28 червня 2026 року противник атакував Україну двома протикорабельними ракетами Циркон/Онікс із Курської обл., шістьма балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Брянської обл., та 142 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

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Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено одну протикорабельну ракету Циркон/Онікс, шість балістичних ракет Іскандер-М/С-400 та 125 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Наслідки

Зафіксовано влучання ракети та 14 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що у ніч на 28 червня під час повітряної тривоги у Києві було чути вибухи. Російські війська завдали ракетного удару із застосуванням балістичного озброєння.

На ранок стало відомо, що через удар РФ балістикою по Києву є двоє постраждалих, здійнялися пожежі у Дарницькому районі.

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