Збито один з двох "Цирконів/Оніксів", 6 із 6 "Іскандерів" та 125 ворожих БпЛА, - Повітряні сили
У ніч на 28 червня 2026 року противник атакував Україну двома протикорабельними ракетами Циркон/Онікс із Курської обл., шістьма балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Брянської обл., та 142 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Як відпрацювала наша ППО?
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено одну протикорабельну ракету Циркон/Онікс, шість балістичних ракет Іскандер-М/С-400 та 125 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Наслідки
Зафіксовано влучання ракети та 14 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що у ніч на 28 червня під час повітряної тривоги у Києві було чути вибухи. Російські війська завдали ракетного удару із застосуванням балістичного озброєння.
На ранок стало відомо, що через удар РФ балістикою по Києву є двоє постраждалих, здійнялися пожежі у Дарницькому районі.
Будь ласка, зачекайте...
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