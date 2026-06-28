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Гражданский автомобиль подорвался на взрывном устройстве на Харьковщине: госпитализирована женщина
В Харьковской области на трассе недалеко от села Мартыновка автомобиль наехал на неизвестный взрывоопасный предмет, в результате чего пострадала женщина.
Об этом сообщает ГСЧС Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Сегодня на трассе вблизи села Мартыновка Золочевской громады Богодуховского района частный автомобиль наехал на неизвестный взрывоопасный предмет.
В результате взрыва пострадала женщина 1969 года рождения, она госпитализирована.
Меры безопасности
В ГСЧС призвали граждан быть максимально осторожными, особенно в приграничных и деоккупированных населенных пунктах.
Если вы заметили подозрительный предмет:
- не приближайтесь к нему;
- не прикасайтесь к нему и не пытайтесь его переместить;
- отойдите на безопасное расстояние;
- сообщите о находке по телефонам 101 или 102.
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