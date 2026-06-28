РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9547 посетителей онлайн
Новости Подрыв на мине
327 0

Гражданский автомобиль подорвался на взрывном устройстве на Харьковщине: госпитализирована женщина

В Харьковской области автомобиль подорвался на взрывном устройстве

В Харьковской области на трассе недалеко от села Мартыновка автомобиль наехал на неизвестный взрывоопасный предмет, в результате чего пострадала женщина.

Об этом сообщает ГСЧС Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Сегодня на трассе вблизи села Мартыновка Золочевской громады Богодуховского района частный автомобиль наехал на неизвестный взрывоопасный предмет.

В результате взрыва пострадала женщина 1969 года рождения, она госпитализирована.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое подростков подорвались на взрывоопасном предмете на Харьковщине: их доставили в больницу

Меры безопасности

В ГСЧС призвали граждан быть максимально осторожными, особенно в приграничных и деоккупированных населенных пунктах.

Если вы заметили подозрительный предмет:

  • не приближайтесь к нему;
  • не прикасайтесь к нему и не пытайтесь его переместить;
  • отойдите на безопасное расстояние;
  • сообщите о находке по телефонам 101 или 102.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вернулась после эвакуации, чтобы присмотреть за хозяйством: женщина получила травму от вражеской мины на Сумщине

Автор: 

взрывчатка (869) Харьковская область (2850) Богодуховский район (185) Мартыновка (1)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 