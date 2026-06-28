Гражданский автомобиль подорвался на взрывном устройстве на Харьковщине: госпитализирована женщина

В Харьковской области на трассе недалеко от села Мартыновка автомобиль наехал на неизвестный взрывоопасный предмет, в результате чего пострадала женщина.

Об этом сообщает ГСЧС Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Сегодня на трассе вблизи села Мартыновка Золочевской громады Богодуховского района частный автомобиль наехал на неизвестный взрывоопасный предмет.

В результате взрыва пострадала женщина 1969 года рождения, она госпитализирована.

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Меры безопасности

В ГСЧС призвали граждан быть максимально осторожными, особенно в приграничных и деоккупированных населенных пунктах.



Если вы заметили подозрительный предмет:

не приближайтесь к нему;

не прикасайтесь к нему и не пытайтесь его переместить;

отойдите на безопасное расстояние;

сообщите о находке по телефонам 101 или 102.

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