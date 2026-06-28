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Цивільне авто підірвалося на вибухівці на Харківщині: госпіталізовано жінку
На Харківщині на трасі поблизу села Мартинівка автомобіль наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет, унаслідок чого постраждала жінка.
Про це повідомляє ДСНС Харківщини, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Сьогодні на трасі поблизу села Мартинівка Золочівської громади Богодухівського району приватний автомобіль здійснив наїзд на невідомий вибухонебезпечний предмет.
Унаслідок вибуху постраждала жінка 1969 року народження, її госпіталізовано.
Заходи безпеки
У ДСНС закликали громадян бути максимально обережними, особливо в прикордонних та деокупованих населених пунктах.
Якщо ви помітили підозрілий предмет:
- не наближайтеся до нього;
- не торкайтеся та не намагайтеся перемістити;
- відійдіть на безпечну відстань;
- повідомте про знахідку за телефонами 101 або 102.
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