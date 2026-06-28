Цивільне авто підірвалося на вибухівці на Харківщині: госпіталізовано жінку

На Харківщині на трасі поблизу села Мартинівка автомобіль наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет, унаслідок чого постраждала жінка.

Про це повідомляє ДСНС Харківщини, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Сьогодні на трасі поблизу села Мартинівка Золочівської громади Богодухівського району приватний автомобіль здійснив наїзд на невідомий вибухонебезпечний предмет.

Унаслідок вибуху постраждала жінка 1969 року народження, її госпіталізовано.

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Заходи безпеки

У ДСНС закликали громадян бути максимально обережними, особливо в прикордонних та деокупованих населених пунктах.



Якщо ви помітили підозрілий предмет:

не наближайтеся до нього;

не торкайтеся та не намагайтеся перемістити;

відійдіть на безпечну відстань;

повідомте про знахідку за телефонами 101 або 102.

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