Путин заговорил о "сложном этапе" для России
Российский диктатор Владимир Путин сделал ряд заявлений о войне против Украины и об экономике РФ.
Его высказывания, прозвучавшие на съезде партии "Единая Россия", цитируют российские пропагандистские СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.
Что заявил диктатор?
Российский диктатор заявил, что ситуация для РФ якобы остается "под контролем". Он добавил, что украинские войска "отступают по всей линии боевого столкновения, поэтому Киев перешел к откровенно террористическим действиям".
"Россия корректирует некоторые планы с учетом ситуации, но все стратегические планы будут реализованы в полном объеме", — заявил он.
Глава Кремля утверждает, что Запад не может победить Россию на поле боя, поэтому, по его словам, он якобы пытается раскачать политическую ситуацию, "но и это не удается".
В то же время российский диктатор заявил, что Россия "проходит сложный этап", который, по его словам, "многому научил россиян".
Кроме того, во время выступления Путин назвал оккупантов "настоящей элитой России".
Также Путин говорил о выборах в Госдуму. По его словам, они должны пройти в установленные сроки и "в строгом соответствии с законом".
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