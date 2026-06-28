Путин заговорил о "сложном этапе" для России

Российский диктатор Владимир Путин сделал ряд заявлений о войне против Украины и об экономике РФ.

Его высказывания, прозвучавшие на съезде партии "Единая Россия", цитируют российские пропагандистские СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что заявил диктатор?

Российский диктатор заявил, что ситуация для РФ якобы остается "под контролем". Он добавил, что украинские войска "отступают по всей линии боевого столкновения, поэтому Киев перешел к откровенно террористическим действиям".

"Россия корректирует некоторые планы с учетом ситуации, но все стратегические планы будут реализованы в полном объеме", — заявил он.

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Глава Кремля утверждает, что Запад не может победить Россию на поле боя, поэтому, по его словам, он якобы пытается раскачать политическую ситуацию, "но и это не удается".

В то же время российский диктатор заявил, что Россия "проходит сложный этап", который, по его словам, "многому научил россиян".

Кроме того, во время выступления Путин назвал оккупантов "настоящей элитой России".

Также Путин говорил о выборах в Госдуму. По его словам, они должны пройти в установленные сроки и "в строгом соответствии с законом".

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