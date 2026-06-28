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Новости Заявления Путина об Украине
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Путин заговорил о "сложном этапе" для России

путін

Российский диктатор Владимир Путин сделал ряд заявлений о войне против Украины и об экономике РФ.

Его высказывания, прозвучавшие на съезде партии "Единая Россия", цитируют российские пропагандистские СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что заявил диктатор?

Российский диктатор заявил, что ситуация для РФ якобы остается "под контролем". Он добавил, что украинские войска "отступают по всей линии боевого столкновения, поэтому Киев перешел к откровенно террористическим действиям".

"Россия корректирует некоторые планы с учетом ситуации, но все стратегические планы будут реализованы в полном объеме", — заявил он.

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Глава Кремля утверждает, что Запад не может победить Россию на поле боя, поэтому, по его словам, он якобы пытается раскачать политическую ситуацию, "но и это не удается".

В то же время российский диктатор заявил, что Россия "проходит сложный этап", который, по его словам, "многому научил россиян". 

Кроме того, во время выступления Путин назвал оккупантов "настоящей элитой России".

Также Путин говорил о выборах в Госдуму. По его словам, они должны пройти в установленные сроки и "в строгом соответствии с законом".

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Автор: 

путин владимир (32651) россия (98090)
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Топ комментарии
+16
Пуйло ще раз підтвердив, що московити, які вкравши історію русі- України у 1721 році були, є і будуть терористами і вбивцями номер один в світі. Вони ніколи не будуть людьми. Доказано часом!!! Україна багато втратила, бо тут є об'єктивні і суб'єктивні фактори, але ми і в такому стані станемо сильнішими, хоч і скоротилося в території і кількості населення і увійдемо до складу розвинених країн. А недоімперія під чужою назвою росія буде гнити, смердіти та врешті здохне.
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28.06.2026 18:06 Ответить
+13
Навіщо тут висери *****?
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28.06.2026 17:58 Ответить
+6
Відчуває, що скоро його вже вдавлять самі ж росіяни, шлангом від бензоколонки))
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28.06.2026 18:07 Ответить

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