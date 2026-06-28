Путін заговорив про "складний етап" для Росії

Російський диктатор Володимир Путін зробив низку заяв щодо війни проти України та про економіку РФ.

Його заяви сказані на з’їзді партії "Единая Россия" цитують російські пропагандистські ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що заявив диктатор?

Російський диктатор заявив, що ситуація для РФ нібито залишається "під контролем". Він додав, що українські війська "відступають по всій лінії бойового зіткнення, тому Київ перейшов до відверто терористичних дій".

"Росія коригує деякі плани з огляду на ситуацію, але всі стратегічні плани будуть реалізовані в повному обсязі",- заявив він.

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Глава Кремля каже, що Захід не може перемогти Росію на полі бою, тому, за його словами, він нібито намагається розгойдати політичну ситуацію, "але і це не вдається".

Водночас російський диктатор заявив, що Росія "проходить складний етап", який, за його словами, "багато чому навчив росіян".

Крім того, під час виступу Путін назвав окупантів "справжньою елітою Росії".

Також Путін говорив про вибори до Держдуми. За його словами, вони мають пройти у встановлені терміни та "в суворій відповідності до закону".

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