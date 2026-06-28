Кувейт завершил процедуры для вступления в силу соглашения с Украиной о военном сотрудничестве, - Сибига
Министр иностранных дел Андрей Сибига приветствовал решение Кувейта завершить внутренние правовые процедуры, необходимые для вступления в силу соглашения между правительствами Украины и Кувейта о сотрудничестве в военной и других сферах.
Об этом сообщает МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.
Новый этап партнерства
Сибига подчеркнул, что вступление в силу этого соглашения знаменует новый этап украинско-кувейтского партнерства в военно-технической, оборонной и сфере безопасности.
"Она создает возможности для реализации совместных проектов, обмена опытом и современными технологиями, а также углубления нашего стратегического диалога. Украина, которая ежедневно противостоит российской агрессии, накопила уникальный опыт защиты государства от современных угроз безопасности", — отметил министр.
Он подчеркнул, что этот шаг является логическим продолжением более широкой стратегии Украины по углублению связей и сотрудничества в сфере безопасности с государствами Персидского залива. Сибига напомнил, что этой весной под руководством президента Зеленского Украина заключила ряд важных соглашений в регионе.
"Украинско-кувейтское соглашение является своевременным ответом на продолжающиеся иранские воздушные атаки против Кувейта и других государств Персидского залива, последние из которых произошли буквально этой ночью", — заявил глава МИД.
Он выразил благодарность эмиру и правительству Кувейта, а также министру иностранных дел Кувейта шейху Джарраху Аль-Сабаху за поддержку и содействие.
Архитектура безопасности на Ближнем Востоке
"В очередной раз выражаем полную солидарность с Государством Кувейт и другими членами РСАДЗ. Решительно осуждаем любые посягательства на суверенитет и территориальную целостность Кувейта и других государств Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Убежден, что наше сотрудничество внесет весомый вклад в укрепление региональной архитектуры безопасности, повышение оборонного потенциала как Украины, так и наших партнеров в регионе Персидского залива с целью установления мира, стабильности и процветания на всем Ближнем Востоке", — добавил украинский министр.
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