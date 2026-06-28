Кувейт завершив процедури для набрання чинності угоди з Україною щодо військового співробітництва, - Сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга привітав рішення Кувейту завершити внутрішні правові процедури, необхідні для набрання чинності угоди між українським та кувейтським урядами про співпрацю у військовій та інших галузях.

Про це повідомляє МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

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Новий етап партнерства

Сибіга наголосив, що набрання чинності цією угодою ознаменовує новий етап українсько-кувейтського партнерства у військово-технічній, оборонній та безпековій сферах.

"Вона створює можливості для реалізації спільних проєктів, обміну досвідом і сучасними технологіями, а також поглиблення нашого стратегічного діалогу. Україна, яка щодня протистоїть російській агресії, накопичила унікальний досвід захисту держави від сучасних безпекових загроз", - зазначив міністр.

Він наголосив, що цей крок є логічним продовженням ширшої стратегії України щодо поглиблення зв'язків та безпекової співпраці з державами Затоки. Сибіга нагадав, що цієї весни за лідерства президента Зеленського Україна уклала низку важливих угод у регіоні.

"Українсько-кувейтська угода є своєчасною відповіддю на триваючі іранські повітряні атаки проти Кувейту та інших держав Затоки, останні з яких сталися лише цієї ночі", - заявив глава МЗС.

Він висловив вдячність Еміру та уряду Кувейту, а також міністру закордонних справ Кувейту, шейху Джарраху Аль-Сабаху за підтримку і сприяння.

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Архітектура безпеки на Близькому Сході

"Учергове висловлюємо повну солідарність із Державою Кувейт та іншими членами РСАДЗ. Рішуче засуджуємо будь-які посягання на суверенітет і територіальну цілісність Кувейту та інших держав Ради співробітництва арабських держав Затоки. Переконаний, що наша співпраця зробить вагомий внесок у зміцнення регіональної архітектури безпеки, підвищення оборонної спроможності як України, так і наших партнерів у регіоні Затоки з метою встановлення миру, стабільності й процвітання на усьому Близькому Сході", - додав український міністр.

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