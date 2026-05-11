Зеленський провів розмову з президентом ОАЕ: Наші команди продовжують тісно працювати у сфері безпеки

У понеділок, 11 травня, президент Володимир Зеленський провів розмову з президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном.

Про це Зеленський повідомив в соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Співпраця у сфері безпеки

Під час розмови український лідер засудив нещодавні удари з Ірану по ОАЕ.

"І треба зробити все необхідне, щоб реально захистити життя в регіоні Затоки, який має глобальне значення", - наголосив він.

"Важливо, що на фоні цього наші команди продовжують тісно працювати у сфері безпеки. Я радий був почути, що українська експертиза дійсно допомагає будувати надійний захист життя. Обговорили продовження цієї роботи", - розповів Зеленський.

Посередництво ОАЕ в обмінах полоненими

Крім того, глава держави подякував президенту ОАЕ за допомогу з поверненням наших людей із російського полону.

За словами Зеленського, Україна розраховує, що ця робота буде продовжуватися.

Спільні проєкти в енергетиці

"Також торкнулися спільних проєктів в енергетиці. Вдячний ОАЕ за те, що наші домовленості реалізовуються на основі взаємності і Україна також отримує потрібну підтримку, зокрема енергетичну. Обговорили й інші потенційні проєкти на різних напрямах", - розповів президент.

