Зеленський провів розмову з президентом ОАЕ: Наші команди продовжують тісно працювати у сфері безпеки
У понеділок, 11 травня, президент Володимир Зеленський провів розмову з президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном.
Про це Зеленський повідомив в соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Співпраця у сфері безпеки
Під час розмови український лідер засудив нещодавні удари з Ірану по ОАЕ.
"І треба зробити все необхідне, щоб реально захистити життя в регіоні Затоки, який має глобальне значення", - наголосив він.
"Важливо, що на фоні цього наші команди продовжують тісно працювати у сфері безпеки. Я радий був почути, що українська експертиза дійсно допомагає будувати надійний захист життя. Обговорили продовження цієї роботи", - розповів Зеленський.
Посередництво ОАЕ в обмінах полоненими
Крім того, глава держави подякував президенту ОАЕ за допомогу з поверненням наших людей із російського полону.
За словами Зеленського, Україна розраховує, що ця робота буде продовжуватися.
Спільні проєкти в енергетиці
"Також торкнулися спільних проєктів в енергетиці. Вдячний ОАЕ за те, що наші домовленості реалізовуються на основі взаємності і Україна також отримує потрібну підтримку, зокрема енергетичну. Обговорили й інші потенційні проєкти на різних напрямах", - розповів президент.
