Зеленский провел беседу с президентом ОАЭ: Наши команды продолжают тесно сотрудничать в сфере безопасности

В понедельник, 11 мая, президент Владимир Зеленский провел беседу с президентом ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном.

Сотрудничество в сфере безопасности 

Во время беседы украинский лидер осудил недавние удары из Ирана по ОАЭ.

"И нужно сделать все необходимое, чтобы реально защитить жизнь в регионе Персидского залива, который имеет глобальное значение", — подчеркнул он.

"Важно, что на фоне этого наши команды продолжают тесно работать в сфере безопасности. Я был рад услышать, что украинская экспертиза действительно помогает строить надежную защиту жизни. Обсудили продолжение этой работы", — рассказал Зеленский.

Посредничество ОАЭ в обмене пленными

Кроме того, глава государства поблагодарил президента ОАЭ за помощь в возвращении наших людей из российского плена. 

По словам Зеленского, Украина рассчитывает, что эта работа будет продолжаться.

Совместные проекты в энергетике

"Также затронули совместные проекты в энергетике. Благодарен ОАЭ за то, что наши договоренности реализуются на основе взаимности и Украина также получает необходимую поддержку, в частности энергетическую. Обсудили и другие потенциальные проекты в различных направлениях", — рассказал президент.

безпеки його вкрадених коштів
11.05.2026 19:08 Ответить
А за проведення мобілізаційних заходів в Україні, згідно з Законами, зеленський обісрався повідомити???
11.05.2026 19:13 Ответить
Ой не дають спокою янєлоху думки про дубайщину.
11.05.2026 19:15 Ответить
Там мабуть дізналися що він любитель золотих унітазів.
11.05.2026 19:45 Ответить
 
 