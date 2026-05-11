Зеленский провел беседу с президентом ОАЭ: Наши команды продолжают тесно сотрудничать в сфере безопасности
В понедельник, 11 мая, президент Владимир Зеленский провел беседу с президентом ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном.
Об этом Зеленский сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Сотрудничество в сфере безопасности
Во время беседы украинский лидер осудил недавние удары из Ирана по ОАЭ.
"И нужно сделать все необходимое, чтобы реально защитить жизнь в регионе Персидского залива, который имеет глобальное значение", — подчеркнул он.
"Важно, что на фоне этого наши команды продолжают тесно работать в сфере безопасности. Я был рад услышать, что украинская экспертиза действительно помогает строить надежную защиту жизни. Обсудили продолжение этой работы", — рассказал Зеленский.
Посредничество ОАЭ в обмене пленными
Кроме того, глава государства поблагодарил президента ОАЭ за помощь в возвращении наших людей из российского плена.
По словам Зеленского, Украина рассчитывает, что эта работа будет продолжаться.
Совместные проекты в энергетике
"Также затронули совместные проекты в энергетике. Благодарен ОАЭ за то, что наши договоренности реализуются на основе взаимности и Украина также получает необходимую поддержку, в частности энергетическую. Обсудили и другие потенциальные проекты в различных направлениях", — рассказал президент.
