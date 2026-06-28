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Новости День Конституции
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Стефанчук наградил Кучму орденом имени Левка Лукьяненко

Кучма получил награду от Стефанчука

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук вручил государственную награду второму президенту Украины Леониду Кучме.

Как передает Цензор.НЕТ, награждение состоялось во время заседания в ВР по случаю 30-й годовщины принятия Конституции Украины.

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Награда за служение государству

Эта награда является почетной наградой Верховной Рады Украины. Ею отмечают граждан за самоотверженный труд, укрепление государственности и суверенитета, защиту национальных интересов и развитие гражданского общества.

Во время выступления в Верховной Раде Леонид Кучма вспомнил события 1996 года, когда был принят Основной закон Украины.

"За мою долгую жизнь я выступаю под этим куполом по поводу Конституции Украины не впервые. В июне 1996 года, когда Верховная Рада приняла первый Основной закон нашего государства, это было проявлением единства нашего политикума. Разные, в чем-то абсолютно противоположные политические силы сумели найти общий язык. Так родилась Конституция", — сказал он.

В воскресенье, 28 июня, Украина отмечает День Конституции — один из главных государственных праздников, посвященный Основному Закону страны. По этому случаю украинцев поздравил президент Владимир Зеленский. 

  • Ранее сообщалось, что Кучма отказался от польского ордена Белого Орла.

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Автор: 

ВР (28812) Конституция (2145) Кучма Леонид (1794) награда (1899)
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Топ комментарии
+12
кучма з лазурного берега приїхав отримати нагороду? саме з цього кучми і почалося кацапське ******** в Україні!продаж промисловості -обленерго та інше! збагачення підсвинка пінчука!
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28.06.2026 19:41 Ответить
+10
прокремлівська влада нагороджує тільки зрадників і злодіїв.
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28.06.2026 19:41 Ответить
+8
Кучма має бути страчений.
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28.06.2026 19:42 Ответить

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