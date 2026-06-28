Стефанчук наградил Кучму орденом имени Левка Лукьяненко

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук вручил государственную награду второму президенту Украины Леониду Кучме.

Как передает Цензор.НЕТ, награждение состоялось во время заседания в ВР по случаю 30-й годовщины принятия Конституции Украины.

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Награда за служение государству

Эта награда является почетной наградой Верховной Рады Украины. Ею отмечают граждан за самоотверженный труд, укрепление государственности и суверенитета, защиту национальных интересов и развитие гражданского общества.

Во время выступления в Верховной Раде Леонид Кучма вспомнил события 1996 года, когда был принят Основной закон Украины.

"За мою долгую жизнь я выступаю под этим куполом по поводу Конституции Украины не впервые. В июне 1996 года, когда Верховная Рада приняла первый Основной закон нашего государства, это было проявлением единства нашего политикума. Разные, в чем-то абсолютно противоположные политические силы сумели найти общий язык. Так родилась Конституция", — сказал он.

В воскресенье, 28 июня, Украина отмечает День Конституции — один из главных государственных праздников, посвященный Основному Закону страны. По этому случаю украинцев поздравил президент Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что Кучма отказался от польского ордена Белого Орла.

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