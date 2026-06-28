Стефанчук нагородив Кучму відзнакою імені Левка Лук’яненка
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вручив державну відзнаку другому Президенту України Леоніду Кучмі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, нагородження відбулося під час зібрання у ВР з нагоди 30-ї річниці ухвалення Конституції України.
Нагорода за служіння державі
Ця відзнака є почесною нагородою Верховної Ради України. Нею відзначають громадян за самовіддану працю, зміцнення державності та суверенітету, захист національних інтересів і розвиток громадянського суспільства.
Під час виступу у Верховній Раді Леонід Кучма згадав події 1996 року, коли було ухвалено Основний закон України.
"За моє довге життя я виступаю під цим куполом з приводу Конституції України не вперше. У червні 1996 року, коли Верховна Рада прийняла перший Основний закон нашої держави, це був прояв єдності нашого політикуму. Різні, у чомусь абсолютно протилежні політичні сили зуміли порозумітися. Так народилася Конституція", – сказав він.
У неділю, 28 червня, Україна відзначає День Конституції — одне з головних державних свят, присвячене Основному Закону країни. З цієї нагоди українців привітав президент Володимир Зеленський.
- Раніше повідомлялося, що Кучма відмовився від польського ордена Білого Орла.
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