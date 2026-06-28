УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9323 відвідувача онлайн
Новини День Конституції
2 321 71

Стефанчук нагородив Кучму відзнакою імені Левка Лук’яненка

Кучма отримав нагороду від Стефанчука

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вручив державну відзнаку другому Президенту України Леоніду Кучмі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, нагородження відбулося під час зібрання у ВР з нагоди 30-ї річниці ухвалення Конституції України.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Нагорода за служіння державі

Ця відзнака є почесною нагородою Верховної Ради України. Нею відзначають громадян за самовіддану працю, зміцнення державності та суверенітету, захист національних інтересів і розвиток громадянського суспільства.

Під час виступу у Верховній Раді Леонід Кучма згадав події 1996 року, коли було ухвалено Основний закон України.

"За моє довге життя я виступаю під цим куполом з приводу Конституції України не вперше. У червні 1996 року, коли Верховна Рада прийняла перший Основний закон нашої держави, це був прояв єдності нашого політикуму. Різні, у чомусь абсолютно протилежні політичні сили зуміли порозумітися. Так народилася Конституція", – сказав він.

У неділю, 28 червня, Україна відзначає День Конституції — одне з головних державних свят, присвячене Основному Закону країни. З цієї нагоди українців привітав президент Володимир Зеленський. 

  • Раніше повідомлялося, що Кучма відмовився від польського ордена Білого Орла.

Також читайте: НБУ випустив срібну пам’ятну монету до 30-річчя Конституції України. ФОТО

Автор: 

ВР (15184) Конституція (539) Кучма Леонід (485) нагорода (1382)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+28
кучма з лазурного берега приїхав отримати нагороду? саме з цього кучми і почалося кацапське ******** в Україні!продаж промисловості -обленерго та інше! збагачення підсвинка пінчука!
показати весь коментар
28.06.2026 19:41 Відповісти
+19
прокремлівська влада нагороджує тільки зрадників і злодіїв.
показати весь коментар
28.06.2026 19:41 Відповісти
+19
нагорода за здачу ядерної зброї , це зміцнило державність і суверенітет та захистило національні інтереси .
показати весь коментар
28.06.2026 19:42 Відповісти

Завантаження...

 
 