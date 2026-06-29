США и Иран прекращают обмен ударами и проведут переговоры в Дохе, - Axios
США и Иран договорились прекратить обмен ударами и провести переговоры по ситуации в Ормузском проливе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации Axios. Правда, издание ссылается на неназванного высокопоставленного американского чиновника.
Перемирие перед переговорами
По информации источника, стороны решили временно приостановить боевые действия. Встреча представителей США и Ирана должна состояться во вторник в столице Катара Дохе.
"Мы решили приостановить всю кинетическую активность", - заявило источник.
Другой американский чиновник отметил, что обе стороны пока воздержатся от дальнейших действий. Также он добавил, что суда смогут свободно проходить, пока будут продолжаться технические переговоры.
Эскалация перед достижением договоренности
Ранее американские военные сообщали о новых ударах по целям в Иране в ответ на атаку на танкер в Ормузском проливе.
После этого Иран нанес удары беспилотниками и ракетами по военным объектам США в Кувейте и Бахрейне. Это стало ответом на предыдущие удары со стороны США.
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