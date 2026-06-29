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Новости Операция США против Ирана
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США и Иран прекращают обмен ударами и проведут переговоры в Дохе, - Axios

Военное противостояние США и Ирана на Ближнем Востоке

США и Иран договорились прекратить обмен ударами и провести переговоры по ситуации в Ормузском проливе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации Axios. Правда, издание ссылается на неназванного высокопоставленного американского чиновника. 

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Перемирие перед переговорами

По информации источника, стороны решили временно приостановить боевые действия. Встреча представителей США и Ирана должна состояться во вторник в столице Катара Дохе.

"Мы решили приостановить всю кинетическую активность", - заявило источник.

Другой американский чиновник отметил, что обе стороны пока воздержатся от дальнейших действий. Также он добавил, что суда смогут свободно проходить, пока будут продолжаться технические переговоры.

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Эскалация перед достижением договоренности

Ранее американские военные сообщали о новых ударах по целям в Иране в ответ на атаку на танкер в Ормузском проливе.

После этого Иран нанес удары беспилотниками и ракетами по военным объектам США в Кувейте и Бахрейне. Это стало ответом на предыдущие удары со стороны США.

Автор: 

Иран (3032) США (29642) Ормузский пролив (176)
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Топ комментарии
+6
высокие, высокие отношения !

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29.06.2026 00:47 Ответить
+4
"Кінетична активність" - це як "статевий ×уй". Останнім часом в політиці цілеспрямовано віжбувається негативна інтелектуальна селекція. Ідіократія не за горами.
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29.06.2026 01:50 Ответить
+2
Переговори забезпечать мир днів на зо два -три. Країни, подібні Ірану мають бути розшматовані фізично. Це відноситься і до росії, і до Північної Кореї. Як видно, справа не в релігії.
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29.06.2026 01:49 Ответить

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