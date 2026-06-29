США и Иран прекращают обмен ударами и проведут переговоры в Дохе, - Axios

США и Иран договорились прекратить обмен ударами и провести переговоры по ситуации в Ормузском проливе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации Axios. Правда, издание ссылается на неназванного высокопоставленного американского чиновника.

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Перемирие перед переговорами

По информации источника, стороны решили временно приостановить боевые действия. Встреча представителей США и Ирана должна состояться во вторник в столице Катара Дохе.

"Мы решили приостановить всю кинетическую активность", - заявило источник.

Другой американский чиновник отметил, что обе стороны пока воздержатся от дальнейших действий. Также он добавил, что суда смогут свободно проходить, пока будут продолжаться технические переговоры.

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Эскалация перед достижением договоренности

Ранее американские военные сообщали о новых ударах по целям в Иране в ответ на атаку на танкер в Ормузском проливе.

После этого Иран нанес удары беспилотниками и ракетами по военным объектам США в Кувейте и Бахрейне. Это стало ответом на предыдущие удары со стороны США.