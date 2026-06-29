США та Іран припиняють обмін ударами та проведуть переговори в Досі, - Axios

США та Іран домовилися припинити обмін ударами та провести переговори щодо ситуації в Ормузькій протоці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в публікації Axios. Щоправда, видання посилається на неназваного високопоставленого американського чиновника.

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Перемир’я перед переговорами

За інформацією джерела, сторони вирішили тимчасово зупинити бойові дії. Зустріч представників США та Ірану має відбутися у вівторок у столиці Катару Досі.

"Ми вирішили зупинити всю кінетичну активність", — заявило джерело.

Інший американський чиновник зазначив, що обидві сторони поки утримаються від подальших дій. Також він додав, що судна зможуть вільно проходити, поки триватимуть технічні переговори.

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Ескалація перед домовленістю

Раніше американські військові повідомляли про нові удари по цілях в Ірані у відповідь на атаку на танкер в Ормузькій протоці.

Після цього Іран завдав ударів безпілотниками та ракетами по військових об’єктах США в Кувейті та Бахрейні. Це стало відповіддю на попередні удари з боку США.