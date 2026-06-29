США та Іран припиняють обмін ударами та проведуть переговори в Досі, - Axios
США та Іран домовилися припинити обмін ударами та провести переговори щодо ситуації в Ормузькій протоці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в публікації Axios. Щоправда, видання посилається на неназваного високопоставленого американського чиновника.
Перемир’я перед переговорами
За інформацією джерела, сторони вирішили тимчасово зупинити бойові дії. Зустріч представників США та Ірану має відбутися у вівторок у столиці Катару Досі.
"Ми вирішили зупинити всю кінетичну активність", — заявило джерело.
Інший американський чиновник зазначив, що обидві сторони поки утримаються від подальших дій. Також він додав, що судна зможуть вільно проходити, поки триватимуть технічні переговори.
Ескалація перед домовленістю
Раніше американські військові повідомляли про нові удари по цілях в Ірані у відповідь на атаку на танкер в Ормузькій протоці.
Після цього Іран завдав ударів безпілотниками та ракетами по військових об’єктах США в Кувейті та Бахрейні. Це стало відповіддю на попередні удари з боку США.
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