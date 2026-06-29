Германия рассматривает украинские дальнобойные ракеты как альтернативу собственным разработкам, - Handelsblatt

Германия рассматривает украинские ракеты большой дальности как один из вариантов укрепления собственного ударного потенциала. На фоне дефицита ракет большой дальности Бундесвер всё активнее присматривается к сотрудничеству с украинским ОПК.

Об этом говорится в материале Handelsblatt, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

На оборонной выставке Eurosatory-2026 в Париже украинский производитель Fire Point продемонстрировал несколько экспонатов. Правительство Германии рассматривает компанию как одну из возможностей быстро закрыть опасный пробел в сфере дальнобойных крылатых ракет.

Украина долгое время безуспешно просила Германию предоставить крылатые ракеты Taurus, однако сейчас у Киева есть собственные дальнобойные системы. Поэтому такая зависимость может остаться в прошлом.

После того как правительство США отказало Германии в поставках крылатых ракет Tomahawk с дальностью до 2500 километров, Бундесвер фактически остался без средств поражения на дистанциях свыше 500 километров — так же, как и в сфере баллистических ракет.

Что говорят в Германии?

Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер отметил, что за короткое время Украина сделала большой шаг в сфере ракет.

"Мы уже давно ведем переговоры с различными украинскими оборонными компаниями", — сказал он, добавив, что готов к сотрудничеству при соответствующих условиях.

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Сотрудничество Украины и Германии

Немецкий производитель сенсорных систем Hensoldt уже заключил соглашение о сотрудничестве с Fire Point и поставляет компании свою радиолокационную систему TRML-4D, которая также используется в зенитном комплексе IRIS-T немецкой компании Diehl. Обсуждается также производство "Фламинго" в Германии.

В то же время европейский ракетный концерн MBDA на выставке подписал с украинской компанией "ЛУЧ" меморандум о намерениях по дальнейшему развитию крылатой ракеты "Нептун". Также MBDA уже подписала соглашение о сотрудничестве в сфере Deep Strikes с "Украинской бронетехникой".

Руководитель украинской оборонной ассоциации NAUDI Сергей Пашинский подчеркнул, что Украина и Германия выиграют от углубления сотрудничества. Немецкие инвестиции и технологии могут вывести украинскую оборонную промышленность на новый уровень

"Если сравнивать Taurus с Flamingo, то это примерно как Mercedes и Volkswagen "Жук", — говорит он.

По словам Пашинского, "Жук" в свое время стал важным шагом к созданию более совершенных автомобилей. Совместно можно производить продукцию для мирового рынка.

Контекст

Volkswagen Käfer ("Жук") — один из самых легендарных автомобилей в истории, выпускавшийся с 1938 по 2003 год — всего более 21 млн экземпляров.

В Германии "Жук" является символом послевоенного экономического чуда и народного успеха — доступный, надёжный, массовый продукт, из которого выросла целая промышленная эпоха

Альтернатива Tomahawk

Генеральный директор "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас не уточнил деталей, однако убежден, что украинско-европейская альтернатива Tomahawk будет готова к использованию уже в следующем году.

"Это вопрос денег и политической воли. И то, и другое теперь есть", — пояснил он.

В отличие от "Томагавков", которые стоят около двух миллионов долларов за одну ракету, крылатые ракеты Fire Point оцениваются примерно в 500 тысяч долларов за единицу.

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Высокие темпы развития украинского ОПК

Готовность Rheinmetall к сотрудничеству демонстрирует, насколько быстро развивается украинская оборонная отрасль. Ведь всего три месяца назад Паппергер вызвал волну критики своими высказываниями об украинской индустрии беспилотников.

Тогда в одном из интервью он заявил, что украинские дроны якобы изготавливают "домохозяйки на кухнях с помощью 3D-принтеров".

Однако сейчас известно, что Rheinmetall также создала совместное предприятие с нидерландским ракетным специалистом Destinus.

Компании совместно работают над крылатой ракетой с дальностью более 2000 километров. Производство первых ракет с дальностью 500 км планируется начать уже в конце 2026 года на предприятии в Унтерлюсе. Ракеты будут стоить от 300 до 400 тысяч евро за штуку.

Закупку более дорогих и сложных систем планируют начать позже, когда Бундесвер сформирует базовый арсенал дальнобойного вооружения.

В настоящее время в рамках инициативы European Long Range Strike Approach (ELSA) европейский консорциум работает над совместной разработкой современных дальнобойных крылатых ракет. В проект, помимо Германии, входят Франция, Италия, Польша, Швеция и Великобритания.

На выставке Eurosatory-2026 страны-участницы подтвердили своё намерение совместно производить дальнобойные крылатые ракеты. В то же время немецко-украинские оборонные партнёрства могут стать перспективной альтернативой.

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