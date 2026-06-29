Німеччина розглядає українські далекобійні ракети як альтернативу власним розробкам, - Handelsblatt

Німеччина розглядає українські далекобійні ракети як один із варіантів для посилення власних ударних спроможностей. На тлі дефіциту ракет великої дальності Бундесвер дедалі активніше придивляється до співпраці з українським ОПК.

Про це йдеться у матеріалі Handelsblatt, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

На оборонній виставці Eurosatory-2026 у Парижі український виробник Fire Point продемонстрував кілька експонатів. Уряд Німеччини розглядає компанію як одну з можливостей швидко закрити небезпечну прогалину у сфері далекобійних крилатих ракет.

Україна тривалий час безуспішно просила Німеччину надати крилаті ракети Taurus, проте зараз Київ має власні далекобійні системи. Тому така залежність може залишитися в минулому.

Після того як уряд США відмовив Німеччині у постачанні крилатих ракет Tomahawk із дальністю до 2500 кілометрів, Бундесвер фактично залишився без засобів ураження на дистанціях понад 500 кілометрів - так само, як і у сфері балістичних ракет.

Що кажуть у Німеччині?

Гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер відзначив, що за короткий час Україна зробила великий крок у сфері ракет.

"Ми вже давно ведемо переговори з різними українськими оборонними компаніями", - сказав він, додавши, що готовий до співпраці за відповідних умов.

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Співпраця України та Німеччини

Німецький виробник сенсорних систем Hensoldt уже уклав угоду про співпрацю з Fire Point і постачає компанії свою радіолокаційну систему TRML-4D, що також використовується у зенітному комплексі IRIS-T німецької компанії Diehl. Обговорюється також виробництво "Фламінго" в Німеччині.

Водночас європейський ракетний концерн MBDA на виставці підписав із українською компанією ЛУЧ меморандум про наміри щодо подальшого розвитку крилатої ракети "Нептун". Також MBDA вже підписала угоду про співпрацю у сфері Deep Strikes з "Українською бронетехнікою".

Керівник української оборонної асоціації NAUDI Сергій Пашинський наголосив, що Україна та Німеччина виграють від поглиблення співпраці. Німецькі інвестиції та технології можуть вивести українську оборонну промисловість на новий рівень

"Якщо порівнювати Taurus із Flamingo, то це приблизно як Mercedes і Volkswagen "Жук", - каже він.

За словами Пашинського, "Жук" свого часу став важливим кроком до створення більш досконалих автомобілів. Спільно можна виробляти продукцію для світового ринку.

Контекст

Volkswagen Käfer ("Жук") – один із найлегендарніших автомобілів в історії, що випускався із 1938 по 2003 – загалом понад 21 млн екземплярів.

У Німеччині "Жук" є символом повоєнного економічного дива і народного успіху - доступний, надійний, масовий продукт, з якого виросла ціла промислова епоха

Альтернатива Tomahawk

Гендиректор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас не уточнив деталей, проте переконаний, що українсько-європейська альтернатива Tomahawk буде готова до використання вже наступного року.

"Це питання грошей і політичної волі. І те, й інше тепер є", - пояснив він.

На відміну від Tomahawk, які коштують близько двох мільйонів доларів за одну ракету, крилаті ракети Fire Point оцінюються приблизно у 500 тисяч доларів за одиницю.

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Високі темпи розвитку українського ОПК

Готовність Rheinmetall до співпраці демонструє, наскільки швидко розвивається українська оборонна галузь. Адже лише три місяці тому Паппергер спричинив хвилю критики своїми висловлюваннями про українську індустрію безпілотників.

Тоді в одному з інтерв'ю він заявив, що українські дрони нібито виготовляють "домогосподарки на кухнях за допомогою 3D-принтерів".

Проте зараз відомо, що Rheinmetall також створила спільне підприємство з нідерландським ракетним спеціалістом Destinus.

Компанії разом працюють над крилатою ракетою з дальністю понад 2000 кілометрів. Виробництво перших ракет із дальністю 500 км планують розпочати вже наприкінці 2026 року на підприємстві в Унтерлюсі. Ракети коштуватимуть від 300 до 400 тисяч євро за одиницю.

Закупівлю дорожчих і складніших систем планують почати пізніше, коли Бундесвер сформує базовий арсенал далекобійного озброєння.

Наразі в межах ініціативи European Long Range Strike Approach (ELSA) європейський консорціум працює над спільною розробкою сучасних далекобійних крилатих ракет. До проєкту, окрім Німеччини, входять Франція, Італія, Польща, Швеція та Велика Британія.

На Eurosatory-2026 країни-учасниці підтвердили свій намір спільно виробляти далекобійні крилаті ракети. Водночас німецько-українські оборонні партнерства можуть стати перспективною альтернативою.

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