У Беларуси достаточно здравого смысла, чтобы не втягиваться в войну РФ против Украины, - Еврокомиссия
Чтобы избежать втягивания в войну России против Украины, белорусским властям достаточно руководствоваться здравым смыслом.
Такое мнение высказала пресс-секретарь Еврокомиссии Анитта Хиппер, отвечая на вопрос о необходимости внешней помощи Беларуси для предотвращения участия в войне на стороне России, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Единственная помощь, которая нужна Беларуси, — это больше здравого смысла, чтобы не позволить себя втянуть в эту войну", — сказала пресс-секретарь.
Россия уже втягивает Беларусь в войну
В то же время Европейская комиссия считает, что Беларусь "уже является частью" российской агрессии.
"Россия втягивает Беларусь в эту войну, углубляя отношения с Лукашенко", — сказала Хиппер.
"Куда бы ни пришла Россия, она несет с собой разрушение, как мы видели. А поскольку Беларусь содействует военной агрессии России, мы будем продолжать вводить санкции".
Санкции против Беларуси
Пресс-секретарь также решила не давать никакой оценки вероятности того, что Беларусь станет непосредственным участником агрессии против Украины.
"Мы не будем обсуждать такие сценарии. Уже и так существует реальность на местах, а именно то, что Беларусь оказывает полную поддержку России. Мы также видели, что сделал Лукашенко с точки зрения гибридных угроз в отношении ЕС, включая инструментализацию мигрантов, и именно поэтому мы предприняли целенаправленные действия против его режима", — сказала Хиппер.
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