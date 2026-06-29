Білорусі достатньо здорового глузду, щоб не втягнутися у війну РФ проти України, - Єврокомісія

Для того, щоб уникнути втягування у війну Росії проти України, білоруській владі достатньо керуватися здоровим глуздом.

Таку думку висловила речниця Єврокомісії Анітта Хіппер, відповідаючи на запитання про необхідність зовнішньої допомоги Білорусі для уникнення участі у війні на боці Росії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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"Єдина допомога, яка потрібна Білорусі, - це більше здорового глузду, щоб не дозволити себе втягнути у цю війну", - сказала речниця.

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РФ вже втягує Білорусь у війну

Водночас Європейська комісія вважає, що Білорусь "вже є частиною" російської агресії.

"Росія втягує Білорусь у цю війну, поглиблюючи відносини з Лукашенком", - сказала Хіппер.

"Куди б не прийшла Росія, вона несе із собою руйнування, як ми бачили. А через те, що Білорусь сприяє військовій агресії Росії, ми продовжуватимемо запроваджувати санкції".

Санкції проти Білорусі

Речниця також вирішила не надавати жодної оцінки можливості того, що Білорусь стане безпосереднім учасником агресії проти України.

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"Ми не обговорюватимемо такі сценарії. Вже і так є реальність на місцях, а саме те, що Білорусь надає повну підтримку Росії. Ми також бачили, що зробив Лукашенко з точки зору гібридних загроз щодо ЄС, включаючи інструменталізацію мігрантів, і саме тому ми вжили цілеспрямованих дій проти його режиму", - сказала Хіппер.