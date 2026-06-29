Из-за российских обстрелов обесточены часть потребителей в 8 областях, - Минэнерго

В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Херсонской областях временно остаются без электроснабжения.

Об оперативной ситуации в энергосистеме Украины по состоянию на 29 июня сообщили в Минэнерго, передает Цензор.НЕТ.

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Ситуация в Сумской области

Самая сложная ситуация в Сумской области. Здесь из-за повреждений энергообъектов в результате боевых действий и обстрелов врага обесточено наибольшее количество потребителей.

Восстановление электроснабжения

Как отмечается, энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.

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О любых изменениях в энергоснабжении можно узнать на официальных ресурсах своих операторов системы распределения.

"Активное энергопотребление сегодня следует перенести на дневное время — с 10:00 до 16:00. В вечерние часы просим потребителей, по возможности, экономно использовать электроэнергию — с 16:00 до 23:00. Это помогает снизить нагрузку на систему", — добавили в Минэнерго.

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