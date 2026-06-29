Через російські обстріли знеструмлено частину споживачів у 8 областях, - Міненерго

Унаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Харківській, Сумській, Полтавській та Херсонській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Про оперативну ситуацію в енергосистемі України станом на 29 червня розповіли в Міненерго, передає Цензор.НЕТ.

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Ситуація на Сумщині

Найскладніша ситуація на Сумщині. Тут через пошкодження енергооб’єктів внаслідок бойових дій та обстрілів ворога знеструмлена найбільша кількість споживачів.

Відновлення електропостачання

Як зазначається, енергетики роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

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Про будь-які зміни з енергопостачанням можна дізнатися на офіційних ресурсах своїх операторів системи розподілу.

"Активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на денний час - з 10:00 до 16:00. У вечірні години просимо споживачів, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію - з 16:00 до 23:00. Це допомагає знизити навантаження на систему", - додали в Міненерго.

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