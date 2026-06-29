У оккупантов нет сил и средств для форсирования Днепра на Херсонщине, они терроризируют население обстрелами, - 30-й корпус морской пехоты

На Приднепровском направлении российским войскам не хватает сил и средств для форсирования реки Днепр, поэтому оккупанты терроризируют обстрелами гражданское население.

Об этом рассказал пресс-секретарь 30-го корпуса морской пехоты Павел Дрогаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспресо.

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Враг терроризирует Херсонскую и Никопольскую области

Так, по его словам, в течение двух недель противник практически не проводит штурмовых действий на левом берегу реки Днепр. Враг по-прежнему очень активно использует ударные беспилотники, варварски обстреливая как Херсонскую, так и Никопольскую области. Большинство ударов приходится на жилые дома, объекты критической инфраструктуры и общественный транспорт. Подразделения морской пехоты противодействуют этим вражеским действиям.

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Уничтожение вражеской логистики

"Сейчас очень активно уничтожается вражеская логистика на левом берегу реки Днепр. За июнь нашими подразделениями было уничтожено более 500 единиц авто- и мототехники противника. Оккупанты вынуждены задействовать большее количество мобильных огневых групп для защиты своего транспорта, грузов и личного состава. Также они ищут объездные пути, поскольку не могут использовать привычные для них трассы", — рассказал Дрогаль.

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Он отметил, что все это заставляет россиян терять время и ресурсы, что снижает эффективность вражеских подразделений.

Форсирование Днепра

По словам спикера, попытки противника закрепиться в островной зоне дельты Днепра фактически сведены на нет, таких действий со стороны российских военных на сегодняшний день не наблюдается.

"Если говорить о попытках противника форсировать реку Днепр, то сейчас мы не видим у него сил и средств для проведения такой операции. Очень сложная география, очень сложный рельеф, и тех сил и средств, которые враг здесь применяет, недостаточно для форсирования реки Днепр. Но, к сожалению, вражеских сил достаточно для терроризирования гражданского населения, что захватчики и пытаются постоянно делать. А мы пытаемся им противодействовать в этом", — добавил Дрогаль.

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