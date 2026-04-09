ВСУ уничтожили мост с помощью дронов на Херсонщине, - The Telegraph

Украинские военные разрушили мост на временно оккупированной территории Херсонской области с помощью беспилотников. Это первый известный случай, когда операция с использованием дронов привела к полному уничтожению моста.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.

Для выполнения задачи украинские силы использовали британские беспилотники Malloy T-150. Миссия была проведена еще в начале 2025 года, однако информация о ней обнародована только сейчас.

Мост проходил через приток Днепра - реку Конку - и имел важное значение для российских войск.

Почему ракеты не сработали

До этого украинские силы пытались уничтожить переправу с помощью авиаударов и ракетных систем HIMARS, однако эти попытки не дали результата.

Командир 426-го полка беспилотных систем морской пехоты полковник Алексей Булахов объяснил, что такие объекты сложно поразить традиционными средствами:

"Мосты относительно легко уничтожить снизу, но они спроектированы таким образом, что снаружи являются чрезвычайно прочными".

Ключевую роль сыграла ошибка россиян

Переломным моментом стало обнародование одним из российских военных фотографии внутренней конструкции моста. Это позволило украинским инженерам определить наиболее уязвимые точки.

В течение 60 дней подразделение выполнило 30 миссий, в ходе которых доставило около 1,5 тонны взрывчатки к конструкции моста, постепенно нарушая его целостность.

После серии точечных подрывов окончательный ракетный удар полностью уничтожил мост.

Этот случай демонстрирует новый уровень применения беспилотных технологий в войне - не только для разведки или точечных ударов, но и для системного разрушения стратегической инфраструктуры.

Что предшествовало?

Украинские военные уничтожили мост через реку Конка в районе Олешков на временно оккупированной Херсонщине, используя британский дрон T-150 Malloy.

