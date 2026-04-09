ЗСУ знищили міст дронами на Херсонщині, - The Telegraph

Українські військові зруйнували міст на тимчасово окупованій частині Херсонської області за допомогою безпілотників. Це перший відомий випадок, коли дронова операція призвела до повного знищення мосту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph.

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Для виконання завдання українські сили використовували британські безпілотники Malloy T-150. Місію провели ще на початку 2025 року, однак інформацію про неї оприлюднили лише зараз.

Міст проходив через притоку Дніпра - річку Конка - і мав важливе значення для російських військ.

Чому ракети не спрацювали

До цього українські сили намагалися знищити переправу за допомогою авіаударів та ракетних систем HIMARS, однак ці спроби не дали результату.

Командир 426 полку безпілотних систем морської піхоти полковник Олексій Булахов пояснив, що такі об’єкти складно вразити традиційними засобами:

"Мости відносно легко знищити знизу, але вони спроєктовані таким чином, що ззовні є надзвичайно міцними".

Ключову роль зіграла помилка росіян

Переломним моментом стало оприлюднення одним із російських військових фотографії внутрішньої конструкції мосту. Це дозволило українським інженерам визначити найвразливіші точки.

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Протягом 60 днів підрозділ виконав 30 місій, під час яких доставив близько 1,5 тонни вибухівки до конструкції мосту, поступово порушуючи його цілісність.

Після серії точкових підривів остаточний ракетний удар повністю знищив міст.

Цей випадок демонструє новий рівень застосування безпілотних технологій у війні - не лише для розвідки чи точкових ударів, а й для системного руйнування стратегічної інфраструктури.

Що передувало?

Українські військові знищили міст через річку Конка в районі Олешків на тимчасово окупованій Херсонщині, використовуючи британський дрон T-150 Malloy.

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