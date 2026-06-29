Окупанти не мають сил та засобів для форсування Дніпра на Херсонщині, але тероризують обстрілами населення, - 30 корпус морської піхоти

На Придніпровському напрямку російським військам бракує сил та засобів, щоб форсувати р. Дніпро, тому окупанти тероризують обстрілами цивільне населення.

Про це розповів речник 30-го корпусу морської піхоти Павло Дрогаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

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Ворог тероризує Херсонщину і Нікопольщину

Так, за його словами, протягом двох тижнів противник майже не проводить штурмових дій на лівому березі річки Дніпро. Ворог залишається дуже активним у використанні ударних безпілотників, варварські обстрілюючи і Херсонщину і Нікопольщину. Більшість ударів зазнають житлові будинки, об'єкти критичної інфраструктури, громадський транспорт. Підрозділи морської піхоти протидіють цим ворожим діям.

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Знищення ворожої логістики

"Зараз дуже активно випалюється ворожа логістика на лівому березі р. Дніпро. За червень нашими підрозділами було знищено понад 500 одиниць авто і мототехніки противника. Окупанти змушені застосовувати більшу кількість мобільних вогневих груп для захисту свого транспорту, вантажів та особового складу. Також вони шукають обхідні шляхи, бо не можуть використовувати, звичні для них, траси", - розповів Дрогаль.

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Він зауважив, що усе це змушує росіян втрачати час і ресурси, що зменшує ефективність ворожих підрозділів.

Форсування Дніпра

За словами речника, фактично нівельовані спроби ворога закріпитися в острівній зоні дельти Дніпра, таких дій з боку російських вояків на сьогодні не спостерігається.

"Якщо говорити про спроби противника форсувати р. Дніпро, то зараз ми не бачимо у нього сил та засобів для проведення такої операції. Дуже складна географія, дуже складний рельєф, і ті сили та засоби, які ворог тут застосовує, недостатньо для форсування р. Дніпро. Але, на жаль, ворожих сил достатньо для тероризування цивільного населення, що загарбники і намагаються постійно робити. А ми намагаємося їм протидіяти у цьому", - додав Дрогаль.

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