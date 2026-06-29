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Оккупанты атаковали с дрона мать с тремя детьми в Херсоне: их госпитализировали
Утром 29 июня в центре Херсона россияне атаковали с помощью дрона мать с тремя детьми, которые играли во дворе.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, у 34-летней женщины, 13-летнего мальчика и двух девочек в возрасте 6 и 3 лет диагностировали взрывные травмы и острую стрессовую реакцию.
Пострадавших госпитализировали. Медики оказывают им всю необходимую помощь.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что вследствие вражеских атакв Херсонской области пострадали четверо гражданских лиц, а двое спасателей получили травмы во время разминирования.
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