Оккупанты атаковали с дрона мать с тремя детьми в Херсоне: их госпитализировали

Утром 29 июня в центре Херсона россияне атаковали с помощью дрона мать с тремя детьми, которые играли во дворе.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, у 34-летней женщины, 13-летнего мальчика и двух девочек в возрасте 6 и 3 лет диагностировали взрывные травмы и острую стрессовую реакцию.

Пострадавших госпитализировали. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что вследствие вражеских атакв Херсонской области пострадали четверо гражданских лиц, а двое спасателей получили травмы во время разминирования.

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