Окупанти атакували з дрона матір із трьома дітьми в Херсоні: їх госпіталізували

Вранці 29 червня у центрі Херсона росіяни атакували з дрона матір з трьома дітьми, які гралися на подвірʼї.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, у 34-річної жінки, 13-річного хлопчика й двох дівчаток віком 6 та 3 роки діагностували вибухові травми та гостру реакцію на стрес.

Постраждалих госпіталізували. Медики надають їм всю необхідну допомогу.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що через ворожі атаки на Херсонщині постраждали четверо цивільних, ще двоє рятувальників травмовані під час розмінування.

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