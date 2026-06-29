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Окупанти атакували з дрона матір із трьома дітьми в Херсоні: їх госпіталізували
Вранці 29 червня у центрі Херсона росіяни атакували з дрона матір з трьома дітьми, які гралися на подвірʼї.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, у 34-річної жінки, 13-річного хлопчика й двох дівчаток віком 6 та 3 роки діагностували вибухові травми та гостру реакцію на стрес.
Постраждалих госпіталізували. Медики надають їм всю необхідну допомогу.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що через ворожі атаки на Херсонщині постраждали четверо цивільних, ще двоє рятувальників травмовані під час розмінування.
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