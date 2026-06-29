Украина и Дания готовят соглашение о беспилотниках и помощи, — Зеленский
Индустрия дронов
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Дании Йеппе Бруусом и обсудил подготовку к заключению соглашения о беспилотниках.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в Telegram.
Подготовка Drone Deal и усиление защиты
"Мы обсудили подготовку Drone Deal. Наши команды работали над соглашением, и оно почти готово. У нас с министром общая позиция: Drone Deal между Украиной и Данией нужно заключить как можно скорее. Отдельное внимание уделили совместной работе над противоракетной обороной. Необходимо усилить европейский потенциал в этом направлении", — отметил Зеленский.
Президент подчеркнул, что стороны также уделили внимание развитию направления противодействия баллистическим угрозам.
Новый пакет помощи от Дании
Отдельно обсудили подготовку нового пакета помощи для Украины.
"Обсудили также содержание следующего, уже 30-го, пакета помощи. Благодарен за заверения, что новое правительство Дании продолжит политику решительной поддержки Украины и нашего народа", – добавил Зеленский.
- Ранее сообщалось, что Дания не будет предоставлять статус беженца украинским мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет.
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