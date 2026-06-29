Украина и Дания готовят соглашение о беспилотниках и помощи, — Зеленский

Индустрия дронов

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Дании Йеппе Бруусом и обсудил подготовку к заключению соглашения о беспилотниках.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в Telegram.

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Подготовка Drone Deal и усиление защиты

"Мы обсудили подготовку Drone Deal. Наши команды работали над соглашением, и оно почти готово. У нас с министром общая позиция: Drone Deal между Украиной и Данией нужно заключить как можно скорее. Отдельное внимание уделили совместной работе над противоракетной обороной. Необходимо усилить европейский потенциал в этом направлении", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что стороны также уделили внимание развитию направления противодействия баллистическим угрозам.

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Новый пакет помощи от Дании

Отдельно обсудили подготовку нового пакета помощи для Украины.

"Обсудили также содержание следующего, уже 30-го, пакета помощи. Благодарен за заверения, что новое правительство Дании продолжит политику решительной поддержки Украины и нашего народа", – добавил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Дания не будет предоставлять статус беженца украинским мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет.

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