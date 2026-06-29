Україна і Данія готують угоду щодо безпілотників та допомогу, - Зеленський

Індустрія дронів

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Данії Єппе Бруусом та обговорив підготовку до укладення угоди щодо безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у Телеграм.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Підготовка Drone Deal і посилення захисту

"Ми обговорили підготовку Drone Deal. Наші команди працювали над угодою, і вона майже готова. Маємо спільну позицію з міністром, що Drone Deal між Україною та Данією потрібно укласти якомога швидше. Окрему увагу приділили спільній роботі над антибалістикою. Необхідно посилити європейські спроможності в цьому напрямі", – зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що сторони також приділили увагу розвитку напрямку протидії балістичним загрозам.

Також читайте: Зеленський після нових ударів РФ: Нам потрібна антибалістика, щоб протидіяти російському терору. ФОТОрепортаж

Новий пакет допомоги від Данії

Окремо обговорили підготовку нового пакета допомоги для України.

"Обговорили також наповнення наступного, вже 30-го, пакета допомоги. Вдячний за запевнення, що новий уряд Данії продовжить політику сильної підтримки України та наших людей", – додав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що Данія не надаватиме статус біженця українським чоловікам віком від 23 до 60 років.

Читайте: "Супер’яхта Путіна" прямує біля узбережжя Данії у супроводі російських військових кораблів, - ЗМІ