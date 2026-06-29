Україна і Данія готують угоду щодо безпілотників та допомогу, - Зеленський
Індустрія дронів
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Данії Єппе Бруусом та обговорив підготовку до укладення угоди щодо безпілотників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у Телеграм.
Підготовка Drone Deal і посилення захисту
"Ми обговорили підготовку Drone Deal. Наші команди працювали над угодою, і вона майже готова. Маємо спільну позицію з міністром, що Drone Deal між Україною та Данією потрібно укласти якомога швидше. Окрему увагу приділили спільній роботі над антибалістикою. Необхідно посилити європейські спроможності в цьому напрямі", – зазначив Зеленський.
Президент підкреслив, що сторони також приділили увагу розвитку напрямку протидії балістичним загрозам.
Новий пакет допомоги від Данії
Окремо обговорили підготовку нового пакета допомоги для України.
"Обговорили також наповнення наступного, вже 30-го, пакета допомоги. Вдячний за запевнення, що новий уряд Данії продовжить політику сильної підтримки України та наших людей", – додав Зеленський.
- Раніше повідомлялося, що Данія не надаватиме статус біженця українським чоловікам віком від 23 до 60 років.
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