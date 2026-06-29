НАЗК не проводило проверку деклараций заместителя министра юстиции Кравченко

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции не проводило полной проверки деклараций заместителя министра юстиции Людмилы Кравченко и не осуществляло мониторинг её образа жизни.

Об этом говорится в ответе НАПК на запрос Цензор.НЕТ.

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Проверки деклараций и образа жизни

Агентство отмечает, что по состоянию на 11 июня 2026 года мониторинг образа жизни в отношении Кравченко не осуществлялся, полные проверки деклараций, поданных ею как лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, не проводились.

Расследование о недвижимости семьи заместителя министра юстиции

Напомню, журналисты установили, что семья заместителя министра юстиции Людмилы Кравченко приобрела несколько объектов недвижимости в столичных жилых комплексах бизнес-класса, общая стоимость которых может достигать около 400 тыс. долларов. Речь идет о данных расследования hromadske, на которые ссылается Цензор.НЕТ.

По информации журналистов, две квартиры оформила мать чиновницы, которая является пенсионеркой, еще одну квартиру приобрел ее муж, вероятно, на средства от продажи ранее приватизированного государственного жилья. При этом происхождение части средств и обстоятельства приватизации вызывают вопросы в ходе расследования.

Также отмечается, что в разные годы родственники Кравченко приобретали или получали в собственность жилье в Киеве и пригороде, а часть сделок сопровождалась существенными расхождениями между рыночной и задекларированной стоимостью имущества.

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