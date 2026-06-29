НАЗК не проводило перевірку декларацій заступниці міністра юстиції Кравченко

Національне агентство з питань запобігання корупції не проводило повної перевірки декларацій заступниці міністра юстиції Людмили Кравченко та не здійснювало моніторингу її способу життя.

Про це йдеться у відповіді НАЗК на запит Цензор.НЕТ.

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Перевірки декларацій і способу життя

Агентство зазначає, що станом на 11 червня 2026 року моніторинг способу життя стосовно Кравченко не здійснювався, повні перевірки декларацій, особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданих нею, не проводились.

Розслідування про нерухомість родини заступниці міністра юстиції

Нагадаю, журналісти встановили, що родина заступниці міністра юстиції Людмили Кравченко придбала кілька об’єктів нерухомості у столичних житлових комплексах бізнес-класу, загальна вартість яких може сягати близько 400 тис. доларів. Йдеться про дані розслідування hromadske, на які посилається Цензор.НЕТ.

За інформацією журналістів, дві квартири оформила мати посадовиці, яка є пенсіонеркою, ще одну квартиру придбав її чоловік, ймовірно, за кошти від продажу раніше приватизованого державного житла. При цьому походження частини коштів та обставини приватизації викликають запитання у розслідуванні.

Також зазначається, що у різні роки родичі Кравченко набували або отримували у власність житло в Києві та передмісті, а частина угод супроводжувалася суттєвими розбіжностями між ринковою та задекларованою вартістю майна.

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