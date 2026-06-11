Семья заместителя министра юстиции Кравченко приобрела недвижимость на $400 тыс., - СМИ. ВИДЕО
Семья заместителя министра юстиции Людмилы Кравченко приобрела три квартиры в столичных жилых комплексах бизнес-класса. Их стоимость может достигать $400 тыс.
Об этом говорится в расследовании hromadske, передает Цензор.НЕТ.
Две квартиры приобрела мать-пенсионерка чиновницы. Третью - ее муж, вероятно, за средства, полученные после продажи приватизированного государственного жилья.
Однако сама приватизация, как и происхождение остальных средств, вызывает вопросы, отмечают журналисты.
Мама Кравченко
С 2016 года Людмила Кравченко работала директором одного из департаментов Министерства юстиции. В 2023 году возглавляла департамент в Министерстве инфраструктуры, а в 2024-м - департамент в Минсоцполитики. В 2025 году она вернулась в Минюст и стала заместителем министра, когда министерство возглавил Герман Галущенко.
Журналисты установили, что в январе 2021 года, когда Кравченко работала в Минюсте, ее мама Ольга Алексеенко приобрела квартиру в столичном ЖК "Покровский посад".
Площадь квартиры - около 95 м². Официально эта недвижимость обошлась матери Людмилы Кравченко примерно в 4,4 миллиона гривен, то есть 157 тысяч долларов по курсу на момент покупки.
В 2022 году Ольга Алексеенко подарила квартиру в "Покровском посаде" своей внучке Анастасии, то есть дочери Людмилы Кравченко.
В то же время в ноябре 2023 года Ольга Алексеенко приобрела квартиру площадью 52,5 м² в ЖК Manhattan City. В том же месяце, по данным профильного сайта LUN.UA, один квадратный метр в этом ЖК стоил не менее 62 тысяч гривен, или, по тогдашнему курсу Нацбанка, около 1700 долларов. То есть рыночная стоимость такой квартиры в ноябре 2023 года должна была составить ориентировочно 90 тысяч долларов.
Однако официально недвижимость обошлась матери чиновницы более чем вдвое дешевле. Квартира стоила почти 1 миллион 400 тысяч гривен - примерно 38 тысяч долларов.
Что известно о маме Кравченко?
Маме заместительницы 73 года.
"Женщина работала преподавателем в Богуславском гуманитарном колледже. Трое ее бывших коллег подтвердили нам, что речь идет именно о матери Людмилы Кравченко - в частности, совпали дата рождения и данные о родственниках. Один из собеседников hromadske рассказал, что Ольга Олексиенко преподавала трудовое обучение.
Людмила Кравченко и ее дочь Анастасия отказались отвечать на вопрос о том, откуда у пенсионерки Ольги Алексеенко средства на недвижимость в столице", - говорится в материале.
Аномалии с приватизацией
В мае 2024 года муж нынешней заместительницы министра юстиции, Владимир Кравченко, выкупил права на квартиру площадью почти 80 м² в ЖК "Шевченковский".
В середине 2024 года один квадратный метр здесь стоил около 2 тысяч долларов. Таким образом, рыночная стоимость такой квартиры тогда могла достигать около 160 тысяч долларов, то есть примерно 6,3 миллиона гривен по курсу на момент покупки.
Однако в декларации за 2025 год Кравченко указывает, что стоимость квартиры ее мужа составляла лишь чуть более двух миллионов гривен. То есть в три раза дешевле рыночной.
Часть денег для приобретения квартиры в ЖК "Шевченковский" Кравченко, похоже, получили от продажи другого жилья, отметили авторы.
Речь идет о квартире площадью около 95 м² в селе Гатное под Киевом в ЖК "Озерный Гай". Это было служебное жилье, которое семья приватизировала в 2021 году.
Именно в истории этой приватизации журналисты обнаружили определенные аномалии.
"На тот момент, в 2021 году, сама Людмила Кравченко уже не имела права на бесплатную приватизацию жилья, поскольку воспользовалась им ранее. Так же не могла приватизировать квартиру и ее дочь Анастасия.
Муж чиновницы Владимир Кравченко также уже использовал свое право на приватизацию, хотя и не полностью. Согласно документам, которые оказались в распоряжении редакции, по состоянию на 2021 год он мог претендовать лишь на почти 7 м² государственного жилья.
Казалось бы, в таких условиях приватизировать квартиру площадью 95 м² было невозможно. Однако в служебной квартире регистрируется родной брат заместителя министра юстиции Сергей Алексеенко", - продолжили в расследовании.
Брат заместителя министра своим правом на приватизацию еще не воспользовался. Поэтому совладельцами квартиры в Гатном стали брат чиновницы Сергей Алексеенко и ее муж Владимир Кравченко. А за избыток квадратных метров семья доплатила всего 10 гривен.
"Примечательно, что в своих имущественных декларациях за 2020 и 2021 годы Людмила Кравченко не указывала брата как сожителя - то есть члена семьи.
Так же и Сергей Алексеенко, который тогда работал на госслужбе, в своих декларациях не упоминал о сестре. А проживал он, по документам, в Ирпене, а не в Гатном, где расположена квартира.
Брат чиновницы Сергей Алексеенко в разговоре с hromadske сначала вообще не упомянул, о какой приватизации идет речь, а затем заявил, что не имеет времени общаться с журналистом. Муж заместителя министра Владимир Кравченко также отказался комментировать эту приватизацию. На дальнейшие сообщения мужчина не ответил", - отметили авторы материала.
Родственники в Минюсте?
Журналисты установили, что общественная организация, в которую входила дочь чиновницы Анастасия Кравченко, в 2020 году подписала меморандум о сотрудничестве с Минюстом.
А в 2023 году дочь Анастасия Кравченко получала зарплату в Минюсте.
Также известно, что зять Людмилы Кравченко Торнике Угрехелидзе в августе 2020 года, будучи безработным, подал декларацию кандидата на должность главного специалиста одного из отделов Департамента публичного права Министерства юстиции Украины. Эту должность он все-таки получил. А этим департаментом руководила тогда именно Людмила Кравченко.
В 2020 году Торнике Угрехелидзе уже был в отношениях с дочерью Людмилы Кравченко - Анастасией. В частности, в августе того же года девушка публиковала фотографию, на которой можно увидеть кольцо.
С 2023 года зять чиновницы, Торнике Угрехелидзе, работает в Минцифре. В 2023 году он вошел в состав рабочей группы по оценке коррупционных рисков в деятельности Министерства цифровой трансформации.
В министерстве на запрос hromadske ответили: "Минцифры не имеет полномочий и законных оснований обязывать своих сотрудников давать публичные комментарии по вопросам частного характера, не касающимся их непосредственной служебной деятельности".
Родной брат заместителя министра юстиции, Сергей Алексеенко, который участвовал в приватизации квартиры в Гатном, также был связан с Минюстом. С 2017 по 2023 год мужчина работал инспектором в Генеральной дирекции Государственной уголовно-исполнительной службы - структуре, подчиненной Министерству юстиции.
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Так само відпетляла від покарання Крупа зі своїми "заробленими" мільйонами доларів у ліжку і в сумці за вікном. Їй вже починають повертати конфісковане майно.
Тоді ще лавринович, «приватизував» декілька разів, свої службові квартири від ВРУ, для свої двох синів!! У РигоАНАЛІВ, це було тотальним явищем у ВРУ!! Мороз з лавриновичем і керівником адміністрацієї ВРУ, це засвідчать документально!
Ось така херня малята, в Україні робить собі «щаслівую жисть», одягає вишиванку і чекає на московитів за три дні, щоб і їм присягнути заради місця при кориті, і далі мордувати Українців, керуючиними ними, як кріпосними рабами??? Головне. щоб для їх керовніків🤑, оті Тіпіай були намальовані з пальця….
Люстрація цієї наволочі на посадах🤬, обов'язкова і дієва з вірьовкою🤬, як це зробили в Сирії, повинна бути і в Україні!!
Дітям і онукам Українців, які життям боронять Свободу України, не можна передавати таке ЯРМО на їх шиї!! Ось такі вони «кластери для ЄС» від привладних з КМУ та ЦОВВ, ОДА, в органах державної влади з 2014 -2026 році🤬🤬🤬🤬‼️‼️‼️‼️‼️
Борімося з цією клановою, сімейною потороччю в Україні, що всілася на спини Українців, і мародерить їх, як і ота наволоч кабміндічівська від зеленського з оману!!
Кожен викладач в Україні мабуть має можливість придбати квартирку-дві за свою зарплату.
Доведено неодноразовими втечами за кордон наближених до зеленого паразита "ефективних менеджерів".
Дивні ті журналісти... Ніби пси які гавкають на місяць - на реальність, яка стала змістом існування чиновництва, нової генерації корупціонерів - злодіїв
А чужих вона чому навчала?
І будь ласка не кидайтесь в них какашками, вони також люди і їм може бути це неприємно.