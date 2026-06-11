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Семья заместителя министра юстиции Кравченко приобрела недвижимость на $400 тыс., - СМИ. ВИДЕО

Семья заместителя министра юстиции Людмилы Кравченко приобрела три квартиры в столичных жилых комплексах бизнес-класса. Их стоимость может достигать $400 тыс.

Об этом говорится в расследовании hromadske, передает Цензор.НЕТ.

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Две квартиры приобрела мать-пенсионерка чиновницы. Третью - ее муж, вероятно, за средства, полученные после продажи приватизированного государственного жилья.

Однако сама приватизация, как и происхождение остальных средств, вызывает вопросы, отмечают журналисты.

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Мама Кравченко

С 2016 года Людмила Кравченко работала директором одного из департаментов Министерства юстиции. В 2023 году возглавляла департамент в Министерстве инфраструктуры, а в 2024-м - департамент в Минсоцполитики. В 2025 году она вернулась в Минюст и стала заместителем министра, когда министерство возглавил Герман Галущенко.

Журналисты установили, что в январе 2021 года, когда Кравченко работала в Минюсте, ее мама Ольга Алексеенко приобрела квартиру в столичном ЖК "Покровский посад".

Недвижимость семьи заместителя министра юстиции Кравченко

Площадь квартиры - около 95 м². Официально эта недвижимость обошлась матери Людмилы Кравченко примерно в 4,4 миллиона гривен, то есть 157 тысяч долларов по курсу на момент покупки.

В 2022 году Ольга Алексеенко подарила квартиру в "Покровском посаде" своей внучке Анастасии, то есть дочери Людмилы Кравченко.

Недвижимость семьи заместителя министра юстиции Кравченко

В то же время в ноябре 2023 года Ольга Алексеенко приобрела квартиру площадью 52,5 м² в ЖК Manhattan City. В том же месяце, по данным профильного сайта LUN.UA, один квадратный метр в этом ЖК стоил не менее 62 тысяч гривен, или, по тогдашнему курсу Нацбанка, около 1700 долларов. То есть рыночная стоимость такой квартиры в ноябре 2023 года должна была составить ориентировочно 90 тысяч долларов.

Недвижимость семьи заместителя министра юстиции Кравченко

Однако официально недвижимость обошлась матери чиновницы более чем вдвое дешевле. Квартира стоила почти 1 миллион 400 тысяч гривен - примерно 38 тысяч долларов.

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Что известно о маме Кравченко?

Маме заместительницы 73 года.

"Женщина работала преподавателем в Богуславском гуманитарном колледже. Трое ее бывших коллег подтвердили нам, что речь идет именно о матери Людмилы Кравченко - в частности, совпали дата рождения и данные о родственниках. Один из собеседников hromadske рассказал, что Ольга Олексиенко преподавала трудовое обучение.

Людмила Кравченко и ее дочь Анастасия отказались отвечать на вопрос о том, откуда у пенсионерки Ольги Алексеенко средства на недвижимость в столице", - говорится в материале.

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Аномалии с приватизацией

В мае 2024 года муж нынешней заместительницы министра юстиции, Владимир Кравченко, выкупил права на квартиру площадью почти 80 м² в ЖК "Шевченковский".

Недвижимость семьи заместителя министра юстиции Кравченко

В середине 2024 года один квадратный метр здесь стоил около 2 тысяч долларов. Таким образом, рыночная стоимость такой квартиры тогда могла достигать около 160 тысяч долларов, то есть примерно 6,3 миллиона гривен по курсу на момент покупки.

Однако в декларации за 2025 год Кравченко указывает, что стоимость квартиры ее мужа составляла лишь чуть более двух миллионов гривен. То есть в три раза дешевле рыночной.

Недвижимость семьи заместителя министра юстиции Кравченко

Часть денег для приобретения квартиры в ЖК "Шевченковский" Кравченко, похоже, получили от продажи другого жилья, отметили авторы.

Речь идет о квартире площадью около 95 м² в селе Гатное под Киевом в ЖК "Озерный Гай". Это было служебное жилье, которое семья приватизировала в 2021 году.

Недвижимость семьи заместителя министра юстиции Кравченко

Именно в истории этой приватизации журналисты обнаружили определенные аномалии. 

"На тот момент, в 2021 году, сама Людмила Кравченко уже не имела права на бесплатную приватизацию жилья, поскольку воспользовалась им ранее. Так же не могла приватизировать квартиру и ее дочь Анастасия.

Муж чиновницы Владимир Кравченко также уже использовал свое право на приватизацию, хотя и не полностью. Согласно документам, которые оказались в распоряжении редакции, по состоянию на 2021 год он мог претендовать лишь на почти 7 м² государственного жилья.

Казалось бы, в таких условиях приватизировать квартиру площадью 95 м² было невозможно. Однако в служебной квартире регистрируется родной брат заместителя министра юстиции Сергей Алексеенко", - продолжили в расследовании.

Недвижимость семьи заместителя министра юстиции Кравченко

Брат заместителя министра своим правом на приватизацию еще не воспользовался. Поэтому совладельцами квартиры в Гатном стали брат чиновницы Сергей Алексеенко и ее муж Владимир Кравченко. А за избыток квадратных метров семья доплатила всего 10 гривен.

"Примечательно, что в своих имущественных декларациях за 2020 и 2021 годы Людмила Кравченко не указывала брата как сожителя - то есть члена семьи. 

Так же и Сергей Алексеенко, который тогда работал на госслужбе, в своих декларациях не упоминал о сестре. А проживал он, по документам, в Ирпене, а не в Гатном, где расположена квартира.

Брат чиновницы Сергей Алексеенко в разговоре с hromadske сначала вообще не упомянул, о какой приватизации идет речь, а затем заявил, что не имеет времени общаться с журналистом. Муж заместителя министра Владимир Кравченко также отказался комментировать эту приватизацию. На дальнейшие сообщения мужчина не ответил", - отметили авторы материала.

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Родственники в Минюсте?

Журналисты установили, что общественная организация, в которую входила дочь чиновницы Анастасия Кравченко, в 2020 году подписала меморандум о сотрудничестве с Минюстом.

Недвижимость семьи заместителя министра юстиции Кравченко

А в 2023 году дочь Анастасия Кравченко получала зарплату в Минюсте.

Недвижимость семьи заместителя министра юстиции Кравченко

Также известно, что зять Людмилы Кравченко Торнике Угрехелидзе в августе 2020 года, будучи безработным, подал декларацию кандидата на должность главного специалиста одного из отделов Департамента публичного права Министерства юстиции Украины. Эту должность он все-таки получил. А этим департаментом руководила тогда именно Людмила Кравченко.

В 2020 году Торнике Угрехелидзе уже был в отношениях с дочерью Людмилы Кравченко - Анастасией. В частности, в августе того же года девушка публиковала фотографию, на которой можно увидеть кольцо.

Недвижимость семьи заместителя министра юстиции Кравченко

С 2023 года зять чиновницы, Торнике Угрехелидзе, работает в Минцифре. В 2023 году он вошел в состав рабочей группы по оценке коррупционных рисков в деятельности Министерства цифровой трансформации.

В министерстве на запрос hromadske ответили: "Минцифры не имеет полномочий и законных оснований обязывать своих сотрудников давать публичные комментарии по вопросам частного характера, не касающимся их непосредственной служебной деятельности".

Родной брат заместителя министра юстиции, Сергей Алексеенко, который участвовал в приватизации квартиры в Гатном, также был связан с Минюстом. С 2017 по 2023 год мужчина работал инспектором в Генеральной дирекции Государственной уголовно-исполнительной службы - структуре, подчиненной Министерству юстиции.

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Автор: 

Минюст (1745) недвижимость (852)
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Топ комментарии
+11
Оцих гнид нація мусить знати та бачити в обличчя
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11.06.2026 10:48 Ответить
+11
Вчора на виїзді з Києва затримали екс-військкома Одеси, Борисова. Це падло катається по країні, розважається, вирішує свої питання, фігуруючи при цьому у чотирьох кримінальних провадженнях ДБР. Тільки з офіційних джерел відомо, що він "наколядував" на посаді 143 млн грн, але заставу чомусь йому зі 150 млн зменшили до 12-ти. Оце у нас судді-гуманісти...
Так само відпетляла від покарання Крупа зі своїми "заробленими" мільйонами доларів у ліжку і в сумці за вікном. Їй вже починають повертати конфісковане майно.
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11.06.2026 11:24 Ответить
+10
Та ви ******* вже Де хоч одне вбите падло???????????????
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11.06.2026 10:48 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Та ви ******* вже Де хоч одне вбите падло???????????????
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11.06.2026 10:48 Ответить
Вчора на виїзді з Києва затримали екс-військкома Одеси, Борисова. Це падло катається по країні, розважається, вирішує свої питання, фігуруючи при цьому у чотирьох кримінальних провадженнях ДБР. Тільки з офіційних джерел відомо, що він "наколядував" на посаді 143 млн грн, але заставу чомусь йому зі 150 млн зменшили до 12-ти. Оце у нас судді-гуманісти...
Так само відпетляла від покарання Крупа зі своїми "заробленими" мільйонами доларів у ліжку і в сумці за вікном. Їй вже починають повертати конфісковане майно.
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11.06.2026 11:24 Ответить
Типовий приклад для керівників ДБР НацдержСлужби НАБУ САП БЕБ СБУ НацПолу … щодо використанням держслужбовцем Мінюсту мінсоцполітики …., свого службового положення для проведення корупційних дій на посаді, з афільованим зв'язками родичів!! НацдержСлужби може ще і перевірити як виконані цими мародерами на посадах, і оті нікчемні Тіпіай… А «приватизація» службового житла стала масовою, ще за Лавриновичами, коли він був ненародним депутатом у ВРУ, а вертухаєм, який гадив В. ЧОРНОВОЛУ!!,
Тоді ще лавринович, «приватизував» декілька разів, свої службові квартири від ВРУ, для свої двох синів!! У РигоАНАЛІВ, це було тотальним явищем у ВРУ!! Мороз з лавриновичем і керівником адміністрацієї ВРУ, це засвідчать документально!
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11.06.2026 12:56 Ответить
Так і про це, теж не знали усі кєровніки🤑🤑🤑 Мінюсту, Мінсоцполітики, …, та їх купа кадрових вертухаїв із держсекретарями💩 з «доброчесністю»????
Ось така херня малята, в Україні робить собі «щаслівую жисть», одягає вишиванку і чекає на московитів за три дні, щоб і їм присягнути заради місця при кориті, і далі мордувати Українців, керуючиними ними, як кріпосними рабами??? Головне. щоб для їх керовніків🤑, оті Тіпіай були намальовані з пальця….
Люстрація цієї наволочі на посадах🤬, обов'язкова і дієва з вірьовкою🤬, як це зробили в Сирії, повинна бути і в Україні!!
Дітям і онукам Українців, які життям боронять Свободу України, не можна передавати таке ЯРМО на їх шиї!! Ось такі вони «кластери для ЄС» від привладних з КМУ та ЦОВВ, ОДА, в органах державної влади з 2014 -2026 році🤬🤬🤬🤬‼️‼️‼️‼️‼️
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11.06.2026 13:11 Ответить
Оцих гнид нація мусить знати та бачити в обличчя
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11.06.2026 10:48 Ответить
Мало знати! Треба якось діяти! Суцільна корупція! Бидло жирує та ссить межиочі! Поки одна надія на НАБУ!
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11.06.2026 12:36 Ответить
Безкарність з 2019 року, та кругова порука посадовців в КМУ і ЦОВВ, ОДА, знищують Україну, як це робить і ****** з орками!!
Борімося з цією клановою, сімейною потороччю в Україні, що всілася на спини Українців, і мародерить їх, як і ота наволоч кабміндічівська від зеленського з оману!!
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11.06.2026 13:19 Ответить
чому людину з шизофренією не візьмуть на роботу в дитячий садок, а хворих на клептоманію запросто беруть в міністерства?
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11.06.2026 10:49 Ответить
Не сім'я,а кубло корупціонерів.Ця банда повинна не елітну нерухомість скупати,а,в кращому випадку, обживати апартаменти,побудовані Денисом Малюською(не проти ночі буде згаданий).
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11.06.2026 10:52 Ответить
Зелені жирують,їм не потрібна могилізація 😭😡
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11.06.2026 11:03 Ответить
Цих гнид потрібно всюди знайти. Бо це потенціал для кацапів. Ці гандони нас продадуть
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11.06.2026 10:52 Ответить
люте кумівство
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11.06.2026 10:52 Ответить
Просто гарна зарплата у викладачів в Богуславському гуманітарному коледжі.
Кожен викладач в Україні мабуть має можливість придбати квартирку-дві за свою зарплату.
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11.06.2026 10:56 Ответить
Ця длядь зеленський мусить здохнути цей гандон. Через цю ***** загинули шановні УКРАЇНЦІ.
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11.06.2026 10:54 Ответить
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11.06.2026 10:56 Ответить
зеленський це кончана потвора.
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11.06.2026 10:57 Ответить
Саме ці істоти з Урядового кварталу, і є виборцями зеленського, бо за їх вчинені на посадах злочини, попереду у них, лише ліхтарний стовп з вірьовкою!! Память убитих орками Українців та відповідальність за їх дітей, цього вимагає!!
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11.06.2026 13:23 Ответить
Баба робоча, як корабельна сосна! (с)
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11.06.2026 11:01 Ответить
Можливо, у неї також був власний ключ від калітки будинку, котрий арендував Галущенко, і вони з Гринчук туди по черзі ходили "вирішувати робочі питання" 😂
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11.06.2026 11:28 Ответить
Не здивуюсь, якщо вона з Гринчук там зустрічалая і без Галущенка...
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11.06.2026 11:53 Ответить
Вона такі гроші насмоктала у попереднього шефа Галущенка.
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11.06.2026 11:06 Ответить
Встигнуть вони разом з голобородько виїхати з України до арешту чи ні?
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11.06.2026 11:08 Ответить
Наші пильні (скоріш мабуть пилом притрушені) прикордонники будь-кого пропустять.
Доведено неодноразовими втечами за кордон наближених до зеленого паразита "ефективних менеджерів".
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11.06.2026 11:31 Ответить
Можна подумати, що при нашій владі, за 35 років незалежності держави і на будь-якій посаді, були і є чесні чиновники. Не смішить мої капці. Там лише шайка-банда-система.
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11.06.2026 11:12 Ответить
паразити існують вічно, але у нас вони останні 7 років в ідеальних умовах розвиваються, всі державні антибіотики замінили на поживне стимулююче добриво!
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11.06.2026 11:45 Ответить
Не придбала, а нажилася на "должності" зам міністра.
Дивні ті журналісти... Ніби пси які гавкають на місяць - на реальність, яка стала змістом існування чиновництва, нової генерації корупціонерів - злодіїв
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11.06.2026 11:15 Ответить
Крали, крадемо та будемо красти, нас цього навчали керівники з детинства
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11.06.2026 11:19 Ответить
Так можна ж виходить жити ).Поки бідняки ховають синів і дочок,поважні люди роблять справи.Справедливості заради так було завжди,це не ноухау зе,просто під час війни це виглядае максимально по скотськи.
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11.06.2026 11:29 Ответить
******* Україна-Закон про антисимітизм протирічить 24 ст. Конституції. І вже на підході закон про заборону висвітлювання інформації про чиновників-корупціонерів. Але це все херня, ми потужно крокуєм в ЄС. Чи це реторика щоб нею прикрити шухер-мухер з бюджетними коштами.
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11.06.2026 11:39 Ответить
має бути привітання на великих банерах, черговий чиновник виїбав систему влади у всі дірки
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11.06.2026 11:41 Ответить
якщо трудовікі в ліцеях так заробляють, то вчителі скоро всю нову забудову Києва зкуплять ще на стадії фундаменту!😀
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11.06.2026 11:42 Ответить
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11.06.2026 11:55 Ответить
А шо такого? Працюємо. Та і пенсія в матері гарна. От і накапало на три квартири. Вчіться...
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11.06.2026 11:57 Ответить
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11.06.2026 12:05 Ответить
Вертикаль юстиції функціонує бездоганно, раз таке можливе. Судді добре знають таблицю ділення.
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11.06.2026 12:06 Ответить
Вот это размах квартального воровства,и это только вонючий заместитель,только какой то вонючий Минюст и только то,что всплыло,шоу продолжается
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11.06.2026 12:09 Ответить
Унікальна скотозелена риговлада! Тварь на тварі.... 🤢😡
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11.06.2026 12:12 Ответить
Мама посадовиці, вчителька. Ось чому вона навчила своїх дітей. Красти.
А чужих вона чому навчала?
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11.06.2026 12:20 Ответить
Якщо Князеві за корупційну схему у ВС та мільйонні хабарі дали 5 років ( вийде через 2) - то не ці "дрібнички" взагалі ніхто не зверне увагу!! Ну квартирка - внучці, мільони - братику, дом - дідусю....Що вони, жебраки??? Мін'юст не прогодує??? Та у тому МЮУ прибиральниці на лексусах їздять....бо усі молоді, ******* швидко гроші....І це якась замміністра....
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11.06.2026 12:33 Ответить
Можна тільки щиро радіти успіху цієї родини, однієї з багатьох.
І будь ласка не кидайтесь в них какашками, вони також люди і їм може бути це неприємно.
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11.06.2026 12:37 Ответить
Цар Лох, а потім пишуть про дірку в бюджеті, влада дірява..
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11.06.2026 13:20 Ответить
 
 