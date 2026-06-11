Семья заместителя министра юстиции Кравченко приобрела недвижимость на $400 тыс., - СМИ. ВИДЕО

Семья заместителя министра юстиции Людмилы Кравченко приобрела три квартиры в столичных жилых комплексах бизнес-класса. Их стоимость может достигать $400 тыс.

Об этом говорится в расследовании hromadske, передает Цензор.НЕТ.

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Две квартиры приобрела мать-пенсионерка чиновницы. Третью - ее муж, вероятно, за средства, полученные после продажи приватизированного государственного жилья.

Однако сама приватизация, как и происхождение остальных средств, вызывает вопросы, отмечают журналисты.

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Мама Кравченко

С 2016 года Людмила Кравченко работала директором одного из департаментов Министерства юстиции. В 2023 году возглавляла департамент в Министерстве инфраструктуры, а в 2024-м - департамент в Минсоцполитики. В 2025 году она вернулась в Минюст и стала заместителем министра, когда министерство возглавил Герман Галущенко.

Журналисты установили, что в январе 2021 года, когда Кравченко работала в Минюсте, ее мама Ольга Алексеенко приобрела квартиру в столичном ЖК "Покровский посад".

Площадь квартиры - около 95 м². Официально эта недвижимость обошлась матери Людмилы Кравченко примерно в 4,4 миллиона гривен, то есть 157 тысяч долларов по курсу на момент покупки.

В 2022 году Ольга Алексеенко подарила квартиру в "Покровском посаде" своей внучке Анастасии, то есть дочери Людмилы Кравченко.

В то же время в ноябре 2023 года Ольга Алексеенко приобрела квартиру площадью 52,5 м² в ЖК Manhattan City. В том же месяце, по данным профильного сайта LUN.UA, один квадратный метр в этом ЖК стоил не менее 62 тысяч гривен, или, по тогдашнему курсу Нацбанка, около 1700 долларов. То есть рыночная стоимость такой квартиры в ноябре 2023 года должна была составить ориентировочно 90 тысяч долларов.

Однако официально недвижимость обошлась матери чиновницы более чем вдвое дешевле. Квартира стоила почти 1 миллион 400 тысяч гривен - примерно 38 тысяч долларов.

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Что известно о маме Кравченко?

Маме заместительницы 73 года.

"Женщина работала преподавателем в Богуславском гуманитарном колледже. Трое ее бывших коллег подтвердили нам, что речь идет именно о матери Людмилы Кравченко - в частности, совпали дата рождения и данные о родственниках. Один из собеседников hromadske рассказал, что Ольга Олексиенко преподавала трудовое обучение.

Людмила Кравченко и ее дочь Анастасия отказались отвечать на вопрос о том, откуда у пенсионерки Ольги Алексеенко средства на недвижимость в столице", - говорится в материале.

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Аномалии с приватизацией

В мае 2024 года муж нынешней заместительницы министра юстиции, Владимир Кравченко, выкупил права на квартиру площадью почти 80 м² в ЖК "Шевченковский".

В середине 2024 года один квадратный метр здесь стоил около 2 тысяч долларов. Таким образом, рыночная стоимость такой квартиры тогда могла достигать около 160 тысяч долларов, то есть примерно 6,3 миллиона гривен по курсу на момент покупки.

Однако в декларации за 2025 год Кравченко указывает, что стоимость квартиры ее мужа составляла лишь чуть более двух миллионов гривен. То есть в три раза дешевле рыночной.

Часть денег для приобретения квартиры в ЖК "Шевченковский" Кравченко, похоже, получили от продажи другого жилья, отметили авторы.

Речь идет о квартире площадью около 95 м² в селе Гатное под Киевом в ЖК "Озерный Гай". Это было служебное жилье, которое семья приватизировала в 2021 году.

Именно в истории этой приватизации журналисты обнаружили определенные аномалии.

"На тот момент, в 2021 году, сама Людмила Кравченко уже не имела права на бесплатную приватизацию жилья, поскольку воспользовалась им ранее. Так же не могла приватизировать квартиру и ее дочь Анастасия.

Муж чиновницы Владимир Кравченко также уже использовал свое право на приватизацию, хотя и не полностью. Согласно документам, которые оказались в распоряжении редакции, по состоянию на 2021 год он мог претендовать лишь на почти 7 м² государственного жилья.

Казалось бы, в таких условиях приватизировать квартиру площадью 95 м² было невозможно. Однако в служебной квартире регистрируется родной брат заместителя министра юстиции Сергей Алексеенко", - продолжили в расследовании.

Брат заместителя министра своим правом на приватизацию еще не воспользовался. Поэтому совладельцами квартиры в Гатном стали брат чиновницы Сергей Алексеенко и ее муж Владимир Кравченко. А за избыток квадратных метров семья доплатила всего 10 гривен.

"Примечательно, что в своих имущественных декларациях за 2020 и 2021 годы Людмила Кравченко не указывала брата как сожителя - то есть члена семьи.

Так же и Сергей Алексеенко, который тогда работал на госслужбе, в своих декларациях не упоминал о сестре. А проживал он, по документам, в Ирпене, а не в Гатном, где расположена квартира.

Брат чиновницы Сергей Алексеенко в разговоре с hromadske сначала вообще не упомянул, о какой приватизации идет речь, а затем заявил, что не имеет времени общаться с журналистом. Муж заместителя министра Владимир Кравченко также отказался комментировать эту приватизацию. На дальнейшие сообщения мужчина не ответил", - отметили авторы материала.

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Родственники в Минюсте?

Журналисты установили, что общественная организация, в которую входила дочь чиновницы Анастасия Кравченко, в 2020 году подписала меморандум о сотрудничестве с Минюстом.

А в 2023 году дочь Анастасия Кравченко получала зарплату в Минюсте.

Также известно, что зять Людмилы Кравченко Торнике Угрехелидзе в августе 2020 года, будучи безработным, подал декларацию кандидата на должность главного специалиста одного из отделов Департамента публичного права Министерства юстиции Украины. Эту должность он все-таки получил. А этим департаментом руководила тогда именно Людмила Кравченко.

В 2020 году Торнике Угрехелидзе уже был в отношениях с дочерью Людмилы Кравченко - Анастасией. В частности, в августе того же года девушка публиковала фотографию, на которой можно увидеть кольцо.

С 2023 года зять чиновницы, Торнике Угрехелидзе, работает в Минцифре. В 2023 году он вошел в состав рабочей группы по оценке коррупционных рисков в деятельности Министерства цифровой трансформации.

В министерстве на запрос hromadske ответили: "Минцифры не имеет полномочий и законных оснований обязывать своих сотрудников давать публичные комментарии по вопросам частного характера, не касающимся их непосредственной служебной деятельности".

Родной брат заместителя министра юстиции, Сергей Алексеенко, который участвовал в приватизации квартиры в Гатном, также был связан с Минюстом. С 2017 по 2023 год мужчина работал инспектором в Генеральной дирекции Государственной уголовно-исполнительной службы - структуре, подчиненной Министерству юстиции.

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