В арестованном доме Захарченко незаконно проживали посторонние лица, - АРМА
Национальное агентство по розыску и управлению активами зафиксировало факт незаконного использования арестованного дома экс-главы МВД при Януковиче Виталия Захарченко, который в настоящее время скрывается в России.
Об этом сообщила пресс-служба АРМА, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"1 апреля 2026 года во время осмотра актива, переданного в управление АРМА по решению суда, установлено: в доме находятся посторонние лица, которые используют его на основании так называемого договора субаренды. Указанный "договор" не имеет никакой юридической силы, поскольку имущество находится под арестом и передано в управление Агентству с запретом на использование третьими лицами", — рассказали там.
В Агентстве отметили, что речь идет о сознательном нарушении судебного решения и незаконном пользовании арестованным активом.
В настоящее время правоохранительные органы проинформированы и инициировано внесение соответствующих сведений в Единый реестр досудебных расследований для немедленного реагирования.
"Агентство подчеркивает: любые попытки использования арестованных активов вопреки закону будут жестко пресекаться, а причастные лица — привлечены к ответственности.
После прекращения противоправных действий АРМА обеспечит надлежащее и законное управление этим активом в интересах государства", — подытожили там.
Известно, что АРМА ищет управляющих для арестованного дома экс-министра Захарченко.
Что предшествовало
- Напомним, что ранее народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что министр юстиции Герман Галущенко тайно проживал в доме, который ранее принадлежал бывшему министру внутренних дел времен Виктора Януковича Виталию Захарченко.
- В свою очередь, народный депутат от "СН" Анастасия Радина сообщала, что экс-министр юстиции Герман Галущенко тайно проживал в доме, который ранее принадлежал бывшему министру внутренних дел времен Виктора Януковича Виталию Захарченко. Однако АРМА не имеет физического доступа к этой собственности.
- Бывший министр энергетики и юстиции Герман Галущенко пояснил, что временно арендовал дом экс-главы МВД времен Виктора Януковича Виталия Захарченко и часто менял место жительства в целях собственной безопасности.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
дивно, що якийсь, бувший бізнес партнер захарченка, але сьогодні "патріот" у вишиванці не викупив хатинку, приблизно за гривню.
бо, майно медведчука чи одіозних ригів вже давно викуплене.
частина при папєрєднікє...
що там, з межигір'ям януковоща?
мародерів, що перші туди влізли знайшли?