В арестованном доме Захарченко незаконно проживали посторонние лица, - АРМА

Национальное агентство по розыску и управлению активами зафиксировало факт незаконного использования арестованного дома экс-главы МВД при Януковиче Виталия Захарченко, который в настоящее время скрывается в России.

Об этом сообщила пресс-служба АРМА, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"1 апреля 2026 года во время осмотра актива, переданного в управление АРМА по решению суда, установлено: в доме находятся посторонние лица, которые используют его на основании так называемого договора субаренды. Указанный "договор" не имеет никакой юридической силы, поскольку имущество находится под арестом и передано в управление Агентству с запретом на использование третьими лицами", — рассказали там.

В Агентстве отметили, что речь идет о сознательном нарушении судебного решения и незаконном пользовании арестованным активом.

В настоящее время правоохранительные органы проинформированы и инициировано внесение соответствующих сведений в Единый реестр досудебных расследований для немедленного реагирования.

"Агентство подчеркивает: любые попытки использования арестованных активов вопреки закону будут жестко пресекаться, а причастные лица — привлечены к ответственности.

После прекращения противоправных действий АРМА обеспечит надлежащее и законное управление этим активом в интересах государства", — подытожили там.

Известно, что АРМА ищет управляющих для арестованного дома экс-министра Захарченко.

Читайте также: Галущенко в пять раз занизил стоимость аренды арестованного дома Захарченко, — Радина

Что предшествовало

Напомним, что ранее народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что министр юстиции Герман Галущенко тайно проживал в доме, который ранее принадлежал бывшему министру внутренних дел времен Виктора Януковича Виталию Захарченко.

В свою очередь, народный депутат от "СН" Анастасия Радина сообщала, что экс-министр юстиции Герман Галущенко тайно проживал в доме, который ранее принадлежал бывшему министру внутренних дел времен Виктора Януковича Виталию Захарченко. Однако АРМА не имеет физического доступа к этой собственности.

Бывший министр энергетики и юстиции Герман Галущенко пояснил, что временно арендовал дом экс-главы МВД времен Виктора Януковича Виталия Захарченко и часто менял место жительства в целях собственной безопасности.

Читайте: На данный момент АРМА не имеет доступа к дому экс-министра Захарченко, где НАБУ зафиксировало пребывание фигуранта "плёнок Миндича" Галущенко