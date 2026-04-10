РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13237 посетителей онлайн
Новости
1 074 10

В арестованном доме Захарченко незаконно проживали посторонние лица, - АРМА

Национальное агентство по розыску и управлению активами зафиксировало факт незаконного использования арестованного дома экс-главы МВД при Януковиче Виталия Захарченко, который в настоящее время скрывается в России.

Об этом сообщила пресс-служба АРМА, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"1 апреля 2026 года во время осмотра актива, переданного в управление АРМА по решению суда, установлено: в доме находятся посторонние лица, которые используют его на основании так называемого договора субаренды. Указанный "договор" не имеет никакой юридической силы, поскольку имущество находится под арестом и передано в управление Агентству с запретом на использование третьими лицами", — рассказали там.

 В Агентстве отметили, что речь идет о сознательном нарушении судебного решения и незаконном пользовании арестованным активом.

В настоящее время правоохранительные органы проинформированы и инициировано внесение соответствующих сведений в Единый реестр досудебных расследований для немедленного реагирования.

"Агентство подчеркивает: любые попытки использования арестованных активов вопреки закону будут жестко пресекаться, а причастные лица — привлечены к ответственности.

После прекращения противоправных действий АРМА обеспечит надлежащее и законное управление этим активом в интересах государства", — подытожили там.

Известно, что АРМА ищет управляющих для арестованного дома экс-министра Захарченко.

Что предшествовало

  • Напомним, что ранее народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что министр юстиции Герман Галущенко тайно проживал в доме, который ранее принадлежал бывшему министру внутренних дел времен Виктора Януковича Виталию Захарченко.
  • В свою очередь, народный депутат от "СН" Анастасия Радина сообщала, что экс-министр юстиции Герман Галущенко тайно проживал в доме, который ранее принадлежал бывшему министру внутренних дел времен Виктора Януковича Виталию Захарченко. Однако АРМА не имеет физического доступа к этой собственности.
  • Бывший министр энергетики и юстиции Герман Галущенко пояснил, что временно арендовал дом экс-главы МВД времен Виктора Януковича Виталия Захарченко и часто менял место жительства в целях собственной безопасности.

Автор: 

недвижимость (845) Захарченко Виталий (757) АРМА (147)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А комуналку хто сплачував ?
показать весь комментарий
10.04.2026 12:01 Ответить
Ви, своїми податками! Там ще не Грицько, чи Степан з села продивав, а потрібні та непрості "люди" від влади!
показать весь комментарий
10.04.2026 12:04 Ответить
Як це сторонні особи? Два міністра юстиції і енергетики хіба є сторонніми особами? То найкращі і найцінніші спеціалісти команди Голобородька. Без них міндіч і деркач на росії були б бідними, як церковні миші.
показать весь комментарий
10.04.2026 12:03 Ответить
вони там розмножувались ! )))
показать весь комментарий
10.04.2026 12:03 Ответить
Краще б пенсію підняли інвалідам війни.
показать весь комментарий
10.04.2026 12:06 Ответить
І смішно і гірко Довгий час ця будівля використовувалась ,а тільки зараз прозріли Куди не глянь,скріз клин
показать весь комментарий
10.04.2026 12:07 Ответить
Арма не в темі,а тоді для чого вони.
показать весь комментарий
10.04.2026 12:08 Ответить
от, саме так арма контролює майно, що надане їй для контролю та зберіганню.
дивно, що якийсь, бувший бізнес партнер захарченка, але сьогодні "патріот" у вишиванці не викупив хатинку, приблизно за гривню.
бо, майно медведчука чи одіозних ригів вже давно викуплене.
частина при папєрєднікє...
що там, з межигір'ям януковоща?
мародерів, що перші туди влізли знайшли?
показать весь комментарий
10.04.2026 12:15 Ответить
показать весь комментарий
10.04.2026 12:18 Ответить
А что, в арестованном доме посторонние лица могли проживать законно?
показать весь комментарий
10.04.2026 12:23 Ответить
 
 