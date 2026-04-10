В арештованому будинку Захарченка незаконно проживали сторонні особи, - АРМА

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів зафіксувало факт незаконного використання арештованого будинку ексглави МВС часів Януковича Віталія Захарченка, який наразі переховується у Росії.

Про це повідомила пресслужба АРМА, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"1 квітня 2026 року під час огляду активу, переданого в управління АРМА за рішенням суду, встановлено: у будинку перебувають сторонні особи, які використовують його на підставі так званого договору суборенди. Вказаний "договір" не має жодної юридичної сили, оскільки майно перебуває під арештом та передане в управління Агентству із забороною використання третіми особами", - розповіли там.

В Агентстві зазначили, що йдеться про свідоме порушення судового рішення та незаконне користування арештованим активом.

Наразі правоохоронні органи поінформовано та ініційовано внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань для негайного реагування.

"Агентство підкреслює: будь-які спроби використання арештованих активів всупереч закону будуть жорстко припинятися, а причетні особи — притягнуті до відповідальності.

Після припинення протиправних дій АРМА забезпечить належне та законне управління цим активом в інтересах держави", - підсумували там.

Відомо, що АРМА шукає управителів для арештованого будинку ексміністра Захарченка.

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Що передувало

Нагадаємо, що раніше народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що міністр юстиції Герман Галущенко таємно мешкав у будинку, який раніше належав колишньому міністру внутрішніх справ часів Віктора Януковича Віталію Захарченку.

Своєю чергою нардепка від "СН" Анастасія Радіна повідомляла, що ексміністр юстиції Герман Галущенко таємно мешкав у будинку, який раніше належав колишньому міністру внутрішніх справ часів Віктора Януковича Віталію Захарченку. Однак АРМА не має фізичного доступу до цієї власності.

Колишній міністр енергетики та юстиції Герман Галущенко пояснив, що тимчасово орендував будинок ексочільника МВС часів Віктора Януковича Віталія Захарченка та часто змінював місця проживання задля власної безпеки.

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