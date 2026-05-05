"Слуга народа" Негулевский, подозреваемый в получении взяток в ВР, арендует поместье в Козине по заниженной цене, — Bihus.Info

Народный депутат Игорь Негулевский (фракция "Слуга народа"), которому НАБУ и САП предъявили подозрение по делу об оплате голосований депутатов "конвертами", арендует элитную усадьбу в Козине под Киевом площадью около 800 кв. м по цене, которая может быть в разы ниже рыночной.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, сообщает Цензор.НЕТ.

Негулевский – нардеп от "Слуги народа", входящий в парламентский комитет Верховной Рады по вопросам автомобильного транспорта и инфраструктуры. В конце декабря 2025 года Негулевский получил подозрение в коррупционном деле о раздаче депутатам "конвертов" в обмен на парламентские голосования. По данным следствия, группа нардепов координировала, какие проекты законов и постановлений нужно поддерживать, а какие нет. За это народные избранники якобы получали от 2 000 до 20 000 долларов.

За две недели до получения подозрения Негулевский начал арендовать поместье в Козине, в закрытом коттеджном городке с выходом к воде. В доме есть бильярдная, спортзал, спальня со своим санузлом и гардеробная, три спальни, четыре санузла, СПА-зона с сауной, бассейн с джакузи.

Помимо основного особняка на территории в 35 соток находится гостевой дом площадью 90 м² со своей кухней, тремя спальнями, двумя санузлами и помещением для персонала с отдельным входом. А еще – зона барбекю и эллинг с системой спуска яхты на воду.

Что говорит "слуга" об аренде?

Подобные объекты сдаются в аренду на рынке по ценам от $8000 до $12 500 в месяц. Негулевский, по его словам, платит около $2500 (более 100 000 грн), объясняя это "скидкой от арендодателя".

В телефонном разговоре с журналистами Негулевский не объяснил, почему получил такую скидку. По его словам, он покрывает расходы из собственных сбережений, а именно это жилье выбрал из-за отсутствия других вариантов.

"Так получилось, что это дом на 800 квадратов, я не хотел 800. Просто на тот момент ничего не было, да и я взял 800 кв., потому что была нормальная цена. Там в батареях все солнечные. Поэтому с коммунальными там все в порядке", — говорит нардеп.

В декларации нардепа за 2025 год расходы на аренду жилья не указаны, хотя сам объект в ней есть. При этом официальная зарплата депутата составляет около 70 000 грн в месяц.