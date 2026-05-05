"Слуга народу" Негулевський, підозрюваний в отриманні хабарів у ВР, орендує маєток у Козині за заниженою ціною, - Bihus.Info
Народний депутат Ігор Негулевський (фракція "Слуга народу"), який отримав підозру від НАБУ та САП у справі про оплату депутатських голосувань "конвертами", орендує елітний маєток у Козині під Києвом площею близько 800 кв. м за ціною, яка може бути в рази нижчою за ринкову.
Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Негулевський – нардеп від "Слуги народу", який входить у парламентський комітет Верховної Ради з питань автомобільного транспорту та інфраструктури. У кінці грудня 2025-го Негулевський отримав підозру у корупційній справі роздачі депутатам "конвертів" в обмін на парламентські голосування. За даними слідства, група нардепів координувала які проєкти законів і постанов треба підтримати, а які ні. За це народні обранці нібито отримували від 2 000 до 20 000 доларів.
За два тижні до отримання підозри, Негулевський почав орендувати маєток у Козині, у закритому котеджному містечку з виходом до води. У будинку є більярдна, спортзал, спальня зі своїм санвузлом та вбиральня, три спальні, чотири санвузли, СПА зона з сауною, басейн із джакузі.
Окрім основного маєтку на території в 35 соток є гостьовий будинок 90 м2 зі своєю кухнею, трьома спальнями, двома санвузлами та приміщенням для персоналу з окремим входом. А ще – зона барбекю та елінг з системою спуску яхти на воду.
Що каже "слуга" про оренду?
- Схожі об’єкти здаються в оренду на ринку за цінами від $8000 до $12 500 на місяць. Негулевський, за його словами, платить близько $2500 (понад 100 000 грн), пояснюючи це "знижкою від орендодавця".
У телефонній розмові з журналістами Негулевський не пояснив, чому отримав таку знижку. За його словами, він покриває витрати із власних заощаджень, а саме житло обрав через відсутність інших варіантів.
"Так сталося, що це будинок на 800 квадратів, я не хотів 800. Просто на той момент нічого не було, та і я взяв 800 кв., бо була нормальна ціна. Там у батареях все сонячних. Тому з комунальними там все в порядку" – каже нардеп.
У декларації нардепа за 2025 рік витрати на оренду житла не зазначені, хоча сам об’єкт у ній є. При цьому офіційна зарплата депутата становить близько 70 000 грн на місяць.
