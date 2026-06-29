Движение танкеров через Ормузский пролив начало восстанавливаться после обмена ударами между США и Ираном

Коммерческое судоходство в акватории Персидского залива начинает восстанавливаться после обострения военной конфронтации между Вашингтоном и Тегераном. По данным автоматических идентификационных систем (AIS), за последние 36 часов через Ормузский пролив прошли нефтяные танкеры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

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Танкеры выходят из залива, несмотря на угрозы Тегерана

По данным транспондеров AIS, в понедельник несколько крупных танкеров выходили из пролива по южному маршруту вблизи побережья Омана.

Среди них — частично загруженный нефтехимический танкер Vaughan, следующий в порт Фуджейра в ОАЭ, загруженный нефтевоз Das, а также греческое судно Nissos Heraclea, которое три дня назад вышло из иракского порта Басра.

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Кроме того, аналитики компании Kpler подтвердили вход в залив трех крупных контейнеровозов, что стало первым прецедентом возвращения крупных морских судов в акваторию после обмена ударами между США и Ираном.

Однако сложно оценить общий объем судоходства, поскольку значительное количество судов отключает свои транспондеры AIS в целях безопасности.

Борьба за контроль

В то же время Тегеран настаивает на том, что суда должны получать разрешение на прохождение пролива по установленным маршрутам.

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В частности, иранское государственное телевидение сообщило об очередном предупреждении со стороны ВМС Ирана, которые требуют от экипажей проходить исключительно к югу от острова Ларак, расположенного вблизи иранского побережья.

Отдельные суда, такие как балкер Star Kamila, до сих пор подчиняются этим требованиям. Однако большинство капитанов сознательно игнорируют призывы Тегерана, прокладывая более безопасный путь у берегов Омана, что, по мнению экспертов, грозит Ирану реальной потерей рычагов влияния на международное судоходство.

По информации разведывательной компании Windward, всего за сутки (в воскресенье) через Ормузский пролив прошли 42 судна (28 вошли в залив, 14 вышли). Среди судов, вошедших в составе защищенного конвоя через оманский коридор, зафиксирован сверхкрупный нефтяной танкер типа VLCC, который не решался заходить в эти воды и стоял на якоре еще с февраля.

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