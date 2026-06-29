Движение танкеров через Ормузский пролив начало восстанавливаться после обмена ударами между США и Ираном
Коммерческое судоходство в акватории Персидского залива начинает восстанавливаться после обострения военной конфронтации между Вашингтоном и Тегераном. По данным автоматических идентификационных систем (AIS), за последние 36 часов через Ормузский пролив прошли нефтяные танкеры.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.
Танкеры выходят из залива, несмотря на угрозы Тегерана
По данным транспондеров AIS, в понедельник несколько крупных танкеров выходили из пролива по южному маршруту вблизи побережья Омана.
- Среди них — частично загруженный нефтехимический танкер Vaughan, следующий в порт Фуджейра в ОАЭ, загруженный нефтевоз Das, а также греческое судно Nissos Heraclea, которое три дня назад вышло из иракского порта Басра.
Кроме того, аналитики компании Kpler подтвердили вход в залив трех крупных контейнеровозов, что стало первым прецедентом возвращения крупных морских судов в акваторию после обмена ударами между США и Ираном.
Однако сложно оценить общий объем судоходства, поскольку значительное количество судов отключает свои транспондеры AIS в целях безопасности.
Борьба за контроль
В то же время Тегеран настаивает на том, что суда должны получать разрешение на прохождение пролива по установленным маршрутам.
В частности, иранское государственное телевидение сообщило об очередном предупреждении со стороны ВМС Ирана, которые требуют от экипажей проходить исключительно к югу от острова Ларак, расположенного вблизи иранского побережья.
Отдельные суда, такие как балкер Star Kamila, до сих пор подчиняются этим требованиям. Однако большинство капитанов сознательно игнорируют призывы Тегерана, прокладывая более безопасный путь у берегов Омана, что, по мнению экспертов, грозит Ирану реальной потерей рычагов влияния на международное судоходство.
По информации разведывательной компании Windward, всего за сутки (в воскресенье) через Ормузский пролив прошли 42 судна (28 вошли в залив, 14 вышли). Среди судов, вошедших в составе защищенного конвоя через оманский коридор, зафиксирован сверхкрупный нефтяной танкер типа VLCC, который не решался заходить в эти воды и стоял на якоре еще с февраля.
- Напомним, Оман сообщил европейским чиновникам, что восстановление довоенного режима работы Ормузского пролива маловероятно, а в перспективе для транзитных судов могут быть введены отдельные сборы.
- В то же время государственный секретарь США Марко Рубио ранее заявлял, что проход через Ормузский пролив останется бесплатным, и ни одна страна мира не поддержит введение платы за транзит.
- Также сообщалось, что в ночь на 18 июня было подписано рамочное соглашение между США и Ираном. Документ предусматривает 60-дневное прекращение огня, полное открытие Ормузского пролива для гражданского судоходства и начало переговоров по иранской ядерной программе.
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