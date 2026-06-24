В США отвергли идею платного прохода через Ормузский пролив

Проход через Ормузский пролив останется бесплатным, и введение какой-либо платы не поддержит ни одна страна мира.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, пишет Clash Report.

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Полное открытие без условий и ограничений

Государственный секретарь подчеркнул, что Ормузский пролив является международным водным путем. По его словам, когда речь идет о его открытии, имеется в виду свободный проход для всех судов без дополнительных условий.

Он подчеркнул, что идея введения платы противоречит общим принципам использования международных морских коридоров.

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Мир против платы за проход

Рубио также сослался на позицию президента США.

"Я думаю, все будут против этого. Я думаю, весь мир будет против любого механизма, предусматривающего взимание платы за использование международного водного коридора. Это просто, и наш президент уже сказал, что этого не произойдет", — отметил он.

Ранее сообщалось, что в ночь на 18 июня было подписано рамочное соглашение между США и Ираном. Документ предусматривает прекращение огня на 60 дней, полное открытие Ормузского пролива для гражданского судоходства и начало переговоров по ядерной программе Ирана.

После этого появлялась информация о возможных ограничениях прохода судов через пролив, однако иранская сторона это опровергла. Также стороны договорились создать специальную линию связи для обеспечения безопасного движения судов в регионе.

Сообщалось также, что США сняли санкции с иранской нефти на 60 дней. На фоне возобновления судоходства через Ормузский пролив мировые цены на нефть начали падать.

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