В США отвергли идею платного прохода через Ормузский пролив
Проход через Ормузский пролив останется бесплатным, и введение какой-либо платы не поддержит ни одна страна мира.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, пишет Clash Report.
Полное открытие без условий и ограничений
Государственный секретарь подчеркнул, что Ормузский пролив является международным водным путем. По его словам, когда речь идет о его открытии, имеется в виду свободный проход для всех судов без дополнительных условий.
Он подчеркнул, что идея введения платы противоречит общим принципам использования международных морских коридоров.
Мир против платы за проход
Рубио также сослался на позицию президента США.
"Я думаю, все будут против этого. Я думаю, весь мир будет против любого механизма, предусматривающего взимание платы за использование международного водного коридора. Это просто, и наш президент уже сказал, что этого не произойдет", — отметил он.
Ранее сообщалось, что в ночь на 18 июня было подписано рамочное соглашение между США и Ираном. Документ предусматривает прекращение огня на 60 дней, полное открытие Ормузского пролива для гражданского судоходства и начало переговоров по ядерной программе Ирана.
После этого появлялась информация о возможных ограничениях прохода судов через пролив, однако иранская сторона это опровергла. Также стороны договорились создать специальную линию связи для обеспечения безопасного движения судов в регионе.
Сообщалось также, что США сняли санкции с иранской нефти на 60 дней. На фоне возобновления судоходства через Ормузский пролив мировые цены на нефть начали падать.
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