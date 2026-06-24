У США відкинули ідею платного проходу через Ормузьку протоку

Прохід Ормузькою протокою залишатиметься безплатним, і запровадження будь-якої плати не підтримає жодна країна світу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, так заявив державний секретар США Марко Рубіо, пише Clash Report.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Повне відкриття без умов і обмежень

Державний секретар наголосив, що Ормузька протока є міжнародним водним шляхом. За його словами, коли говорять про її відкриття, мається на увазі вільний прохід для всіх суден без додаткових умов.

Він підкреслив, що ідея запровадження плати суперечить загальним принципам використання міжнародних морських коридорів.

Читайте: Експорт добрив через Ормузьку протоку майже відновився до довоєнного рівня, – Bloomberg

Світ проти оплати за прохід

Рубіо також послався на позицію президента США.

"Я думаю, всі будуть проти цього. Я думаю, весь світ буде проти будь-якого механізму, який передбачає стягнення плати за використання міжнародного водного коридору. Це просто, і наш президент уже сказав, що цього не станеться", — зазначив він.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 18 червня було підписано рамкову угоду між США та Іраном. Документ передбачає припинення вогню на 60 днів, повне відкриття Ормузької протоки для цивільного судноплавства та початок переговорів щодо ядерної програми Ірану.

Після цього з’являлася інформація про можливі обмеження проходу суден через протоку, однак іранська сторона це спростувала. Також сторони домовилися створити спеціальну лінію зв’язку для забезпечення безпечного руху суден у регіоні.

Повідомлялося також, що США зняли санкції з іранської нафти на 60 днів. На тлі поновлення судноплавства через Ормузьку протоку світові ціни на нафту почали падати.

Читайте: США розмістили крейсер з Томагавками неподалік Ірану