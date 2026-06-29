Рух танкерів через Ормузьку протоку почав відновлюватися після обміну ударами між США та Іраном
Комерційне судноплавство в акваторії Перської затоки починає відновлюватися після збройного загострення між Вашингтоном та Тегераном. За даними автоматичних ідентифікаційних систем (AIS), через Ормузьку протоку за останні 36 годин зафіксовано вихід нафтових танкерів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.
Танкери виходять із затоки, попри погрози Тегерана
За даними транспондерів AIS, у понеділок кілька великих танкерів виходили з протоки південним маршрутом поблизу узбережжя Оману.
- Серед них — частково завантажений нафтохімічний танкер Vaughan, що прямує до порту Фуджейра в ОАЕ, завантажений нафтовоз Das, а також грецьке судно Nissos Heraclea, яке три дні тому вийшло з іракського порту Басра.
Окрім цього, аналітики компанії Kpler підтвердили вхід до затоки трьох великих контейнеровозів, що стало першим прецедентом повернення великих морських перевізників в акваторію після обміну ударами між США та Іраном.
Однак складно оцінити загальний обсяг судноплавства, оскільки значна кількість кораблів вимикає свої транспондери AIS задля безпеки.
Боротьба за контроль
Водночас Тегеран наполягає, що судна повинні отримувати дозвіл на проходження протокою за визначеними маршрутами.
Зокрема, іранське державне телебачення повідомило про чергове попередження від ВМС Ірану, які вимагають від екіпажів проходити виключно на південь від острова Ларак, розташованого поблизу іранського узбережжя.
Окремі судна, як-от балкер Star Kamila, досі підкоряються цим вимогам. Проте більшість капітанів свідомо ігнорують заклики Тегерана, прокладаючи безпечніший шлях біля берегів Оману, що, на думку експертів, загрожує Ірану реальною втратою важелів впливу на міжнародне судноплавство.
За інформацією розвідувальної компанії Windward, лише за одну добу (неділю) через Ормузьку протоку пройшли 42 судна (28 увійшли в затоку, 14 вийшли). Серед тих, що увійшли у складі захищеного конвою через оманський коридор, зафіксовано надвеликий нафтовий танкер типу VLCC, який не наважувався заходити в ці води й стояв на якорі ще з лютого.
- Нагадаємо, Оман повідомив європейських посадовців, що відновлення довоєнного режиму роботи Ормузької протоки є малоймовірним, а в перспективі для транзитних суден можуть бути запроваджені окремі збори.
- Водночас державний секретар США Марко Рубіо раніше заявляв, що прохід через Ормузьку протоку залишатиметься безкоштовним, і жодна країна світу не підтримає введення плати за транзит.
- Також повідомлялося, що в ніч на 18 червня була підписана рамкова угода між США та Іраном. Документ передбачає 60-денне припинення вогню, повне відкриття Ормузької протоки для цивільного судноплавства та початок переговорів щодо іранської ядерної програми.
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