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Новости Закупки одежды для ВСУ
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Бывшего командира воинской части будут судить за переплату в размере 36,6 млн грн на зимние куртки для военных

Махинации при закупках для военных

Бывшего командира воинской части обвиняют в переплате в размере 36,6 млн грн за зимние куртки и брюки для военнослужащих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генерального прокурора.

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Как отмечается, в 2022 году воинская часть в Днепропетровской области закупала зимнее обмундирование для военных.

По договору должны были поставить 7 800 курток и 7 795 штанов.

Общая сумма закупки - 67,7 млн грн.

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Что установило следствие?

Как отмечается, бывший командир части не проверил должным образом, соответствуют ли цена и качество товара его реальной стоимости.

При этом он подписал договор, документы на предоплату и накладные, после чего обмундирование приняли и оплатили.

Установлено, что куртки и брюки были закуплены по значительно завышенной цене. Разница между договорной и рыночной стоимостью составила более 36,6 млн грн.

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Что грозит?

Днепровская специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона направила обвинительный акт в суд.

Бывшему командиру инкриминируют халатное отношение к военной службе в условиях военного положения. Ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

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