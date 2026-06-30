Екскомандира військової частини судитимуть через переплату 36,6 млн грн на зимових куртках для військових
Екскомандира військової частини обвинувачують через 36,6 млн грн переплати на зимових куртках і штанах для військових.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Як зазначається,у 2022 році військова частина на Дніпропетровщині закуповувала зимове обмундирування для військових.
За договором мали поставити 7 800 курток і 7 795 штанів.
Загальна сума закупівлі - 67,7 млн грн.
Що встановило слідство?
Як зазначається, колишній командир частини не перевірив належно, чи відповідають ціна та якість товару реальній вартості.
Водночас він підписав договір, документи на передоплату та накладні, після чого обмундирування прийняли й оплатили.
Встановлено, що куртки та штани закупили за суттєво завищеною ціною. Різниця між договірною та ринковою вартістю становила понад 36,6 млн грн.
Що загрожує?
Дніпровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону скерувала обвинувальний акт до суду.
Екскомандиру інкримінують недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану. Йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.
Будь ласка, зачекайте...
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