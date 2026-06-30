В ближайшие дни Украина получит еще одну часть "оборонного" транша из кредита на 90 млрд, - ЕК

ЕС продолжает финансирование Украины в рамках пакета на 90 млрд евро. В Брюсселе заявляют, что новые выплаты на нужды обороны ожидаются в течение нескольких дней

Об этом сообщили представители Еврокомиссии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

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Еще одну часть транша из 90-миллиардного кредита ЕС, предназначенного для поддержки украинской армии, планируют выплатить в ближайшие дни.

"Давайте не будем говорить о какой-либо задержке, потому что на самом деле ее нет. У нас первая выплата более крупного транша. Это вполне своевременно, и это также дань уважения всем усилиям наших украинских друзей", - сказала главный спикер Еврокомиссии Паула Пиньо.

В то же время спикер Еврокомиссии Балаж Уйвари напомнил, что ЕС начал выплаты в рамках кредитного пакета на 90 млрд евро еще на прошлой неделе, когда был выплачен первый транш макрофинансовой помощи на нужды бюджета Украины в размере 3,2 млрд евро.

"Мы не останавливаемся на этом. Сегодня мы делаем еще один большой шаг вперед в виде выплаты на нужды обороны в размере 3,9 млрд евро. Эти средства пойдут на дроны, и мы верим, что это значительно усилит возможности Украины на поле боя.

Вы можете ожидать следующую выплату на оборону, я бы рискнул сказать, в ближайшие дни. Итак, действительно, все идет по плану, и впереди еще больше", - добавил он.

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Что этому предшествовало?

30 июня Еврокомиссия выделила 3,9 млрд евро в рамках первого транша в размере 6 млрд евро, которые пойдут на закупку дронов.

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