Найближчими днями Україна отримає ще одну частину "оборонного" траншу з 90 млрд кредиту, - ЄК

ЄС продовжує фінансування України в межах пакету на 90 млрд євро. У Брюсселі кажуть, що нові оборонні виплати очікуються протягом кількох днів

Про це повідомили речники Єврокомісії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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Подробиці

Ще частину траншу з 90 млрд кредиту ЄС, призначеного на підтримку української армії, планують виплатити протягом найближчих днів.

"Давайте не будемо говорити про жодну затримку, тому що насправді її немає. Ми маємо першу виплату більшого траншу. Це цілком вчасно, і це також данина поваги всім зусиллям наших українських друзів", - сказала головна речниця Єврокомісії Паула Піньо.

Водночас речник Єврокомісії Балаж Уйварі нагадав, що ЄС почав виплати в межах кредитного пакету на 90 млрд євро ще минулого тижня, коли був виплачений перший транш макрофінансової допомоги на потреби бюджету України у розмірі 3,2 млрд євро.

"Ми не зупиняємося на цьому. Сьогодні ми робимо ще один великий крок вперед у вигляді оборонної виплати на суму 3,9 млрд євро. Це піде на дрони, і ми віримо, що це стане значним посиленням українських спроможностей на полі бою.

Ви можете очікувати наступну виплату на оборону, я б ризикнув сказати, найближчими днями. Отже, справді, все йде за планом, і попереду ще більше", - додав він.

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Що передувало?

30 червня Єврокомісія виділила 3,9 млрд євро в рамках першого траншу у 6 млрд євро, які підуть на закупівлю дронів.

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